今年4月7日台塑雲林芳香烴三廠發生大爆炸，造成民宅驗養殖業等受損，相關主管與幹部20日被雲林地方法院依《刑法》第175條第3項的失火燒燬住宅、建築物等以外之物罪，各判30至59日拘役，緩刑2年，並各向國庫繳4至6萬元。

判決書指出，爆炸當時郭俊蔚為該廠廠長，蔡宗仁為製程課長，吳嘉信為檢核值班主管，鐘志民為保養人員，翁偉宏為值班盤控人員，黃崇輔為領班人員，王淳偉為現場安檢人員，郭俊蔚等7人對管線長期進、退料，管線厚度逐漸減薄，有破損可能，平時應確實檢查、保養及維修負有注意義務，也要注意10吋液化石油氣（LPG ）管線所輸送之液化石油氣（LPG ）閃火點為負100 ℃，若有洩漏，而洩漏點附近有產生火花情形，就很可能造成爆炸。

判決書說，今年4 月7 日9 點30分許起至同日13點55分止，當時廠區內的200 區去丁烷塔3C250 至3E254 間的10吋液化石油氣（LPG ）管線逐漸減薄而無法承受管內壓力而破裂洩漏管內的液化石油氣（LPG ），郭俊蔚等7人均知道後，一來沒有SOP處理流程，二來在事發當時為假日無法立即聯絡廠商架設鷹架，所以只能透過相關設備接近破裂處以沖吹稀釋洩漏氣體濃度，這時本來應以停車方式（即停止設備運作）阻止液化石油氣（LPG ）繼續外洩，並通知鄰近消防單位到場灑水降溫，但郭俊蔚等7人選擇的方式就只是持續監看，該管線洩漏處於同日13點55分許產生之強勁氣流使該區3E254-B 散熱風扇與其外殼摩擦產生火花，引爆洩漏在外的液化石油氣（LPG ）而起火爆炸。

判決書指出，事後廠方有研擬遇到這類事件的應變措施，也和鄰近的麥寮鄉、台西鄉公所簽訂補償協議，郭俊蔚等7人願意面對錯誤，且過去沒有任何刑事責任，也為本次事故付出一定代價（仍附條件要繳公益捐給國家），7人只是台塑公司龐大組織下的小螺絲，不該背著一輩子的十字架，所以給予緩刑。

(中時 )