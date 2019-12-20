為擴大搶攻吃到到飽Buffet商機，酒店集團旗下「柏麗廳」、「泰市場」與「義饗食堂」等三大主題自助餐廳，自2020年1月1日起至3月31日的週日至週四晚間8點半至10點增加「晚晚餐」（餐期。消費者只要付午餐價格，即可享用晚餐時段的菜色，希望藉時段區隔開發夜貓族與宵夜族客源，創市場先例。

「晚晚餐」是晶華酒店集團慶祝立足市場30周年而推出的系列活動首發炮。台北晶華酒店館內「柏麗廳」過去曾推出「Moon Walker五星宵夜場』，從晚上10點營業到凌晨1點，成功吸引許多夜貓族以及晚下班的服務業工作同仁，如今為慶競集團成立30周年，決定在3大自助餐廳推出「晚晚餐」。

為迎接30周年慶，晶華酒店集團亦以「晶華會」為名，啟動有史以來規模最大的會員招募活動，預計整年度將不間斷地提供會員餐飲、住房、購物以及SPA等系列優惠，會員可以在晶華國際酒店集團旗下各個據點使用。另外「晶華會」還祭出52張蘭城、太魯閣、台南晶英、晶泉丰旅、台北晶華以及捷絲旅的住宿券，周周送出一張，每個月還會致贈亞洲萬里通三萬里的里程數，給予晶華會的三位幸運會員，藉不同誘因吸引目標客源加入成為晶華會員。

晶華酒店集團表示，晶華招募會員不只是希望深化與顧客關係並培養忠誠客戶，更希望以禮遇與回饋方式，讓會員體驗過去30年來在旅宿與餐飲市場建立的經典案例。

為慶祝明年屆滿30週年，台北晶華酒店將舉行一系列豐富精彩的慶祝活動。首波就祭出「徵求100名Buffet狂粉，免費品嚐柏麗廳「玩」晚餐」的震撼型盛會。只要參加活動，就有機會搶先免費品嚐柏麗廳「玩」晚餐的各式豐富菜色，現場並備有「必吃十大美食」打卡點，以及各式網美拍照配備，讓粉絲們隨時留下動人食物美照。

晶華酒店本次所舉行的「百人『Buffet狂粉大會』免費享用『玩』晚餐！」活動自12月23日至12月27日舉行。民眾只要臉書或是IG帳號擁有300名以上好友，就可至晶華30官網註冊會員，之後再於臉書活動頁面留下「熱愛柏麗廳Buffet的原因」，就可參加抽獎。預計將於12月27日中午12:00隨機抽出100名幸運的Buffet狂粉，共同於12月29日晚間20:30至柏麗廳作客，品嚐「玩」晚餐的各式豐富菜色，並且藉由現場貼心提供的打卡道具，共同留下難忘的柏麗廳回憶。

(工商 )