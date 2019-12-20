元大證券於紐約時間12月12日登上Nasdaq位於紐約時代廣場的總部Nasdaq Tower電視牆，為第一家登上時代廣場Nasdaq Tower的台灣證券商，寫下歷史紀錄。

元大證券與Nasdaq今年成為合作夥伴，共同向台灣廣大投資人提供美國股票市場的數據服務，藉由此次合作，元大證券將Nasdaq交易所提供的Nasdaq Basic與Global Index Dissemination Service兩項產品，導入元大證券電子交易系統，以滿足投資人豐富、精確且即時的市場數據需求，幫助投資人交易決策。

元大證表示，近年來持續致力拓展海外市場，舉凡業務服務、市場資訊以及投資平台，都穩步提升與國際接軌，「We know Asia」不只是公司一直以來的期許與目標，如今也成為元大證券給投資人最鮮明的品牌印象；元大證券成為首度登上時代廣場Nasdaq Tower的台灣證券商，可說是別具象徵意義。

元大證指出，作為台灣證券業龍頭，公司從未停下追求更完善、專業服務的腳步，與Nasdaq的合作創造雙贏，也提高在台灣投資社群的能見度，讓客戶服務更上一層樓。

作為在台灣提供受託買賣美國股票最大的經紀商之一，元大證券會持續推廣美股市場交易，達到提供投資人多元理財方案的終極目標，幫助投資人將財富最大化。

細數元大證券一路走來，對待客戶的專業用心，以及落實社會企業責任都是不遺餘力，元大證券為積極拓展證券市場更多潛力所付出的努力，更是令海內外有目共睹，未來元大證券也將秉持不斷創新的精神，為投資人創造更多選擇，作為投資人最堅實的盟友及伙伴。

(工商 )