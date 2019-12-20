農歷年將近，血液基金會表示，截至農曆年前全台急缺約2.7萬袋血，其中以台北地區最缺，其中以O型血缺最多，僅剩3.4天庫存，過年是國人重要的傳統節日，由於忙過年、天氣冷及出國旅遊等因素，挽袖捐血的人數大幅降低了，但年節假期長，必須儲存足夠的血液庫存量好過年，呼籲民眾多挽袖捐血。

血液基金會執行長魏昇堂表示，農曆春節民眾忙著返鄉、過年，很少人會想去捐血，但偏偏農曆年前用血量大增，主要因為過年前天氣較冷，民眾身體易出狀況不適合捐血，而氣溫驟降，心血管疾病患者也明顯增加，加上不少病患趕在年前動手術，好回家過年，醫療院所的血液使用量因而平均比平時多約一成左右。

根據血基會統計，全台血液庫存僅剩4.9天，不足7天安全庫存，加上農曆年用血考量，希望提高到9天庫存量較保險，目前仍缺2萬7000袋血液。其中

以台北缺血狀況最嚴重，O型血僅剩3.4天庫存量最缺，其次是AB型3.6天、A型4.2天、B型4.8天；缺血次嚴重的是台中地區，O型血僅剩3.1天、A型5.3天、AB型5.6天、B型6.9天。

魏昇堂指出，血基會在每年過年前一個月都會舉辦「捐血月」活動，提醒民眾，歡喜過年之餘，別忘了仍有病患需要血液輸用，記得捐血。2020年的捐血月自108年12月23日起至109年1月23日止，主題是「捐熱血，分享愛！」現場亦請到曾為用血人的周瑞欽，他因罹患血友病，自小就頻繁輸血，即使現在已經有很好的藥劑可以使用，年輕時曾因為車禍導致脾臟破裂大出血，經開刀輸血才救回一命，現常以「凡事感恩，因為您救過我」社群呼籲民眾捐血並感謝捐血人。

(中時 )