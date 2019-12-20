大陸男星王寶強妻子馬蓉，前年爆出和他的經紀人宋喆有不倫關係，8年婚姻亮起紅燈，今年１月離婚後正式分道揚鑣，不過王寶強近日被拍到蒙面現身前妻馬蓉的豪宅，讓兩人復合傳聞再起。

根據陸煤報導，王寶強頭戴毛帽、圍巾，臉上戴著黑框眼鏡、口罩，將自己包得密不透風，似乎不想讓人認出身分，而他竟以此裝扮現身前妻馬蓉住處，約莫待了10分鐘後，便帶著9歲兒子出來，接著兩人前後上車隨即離去，而此事曝光後讓馬蓉極為不滿，先在微博貼出翻白眼示意圖，接連PO文痛批：「真巧！每個星期都會做的事情。真巧！八百年來一回，真巧！還在我家門口。真巧！太巧了！太偶然了」、「明人不說暗話，我從來不暗示，不嘲諷，都是直接說，有什麼說什麼，發通稿的不用揣測，我就是那個意思」。

馬蓉質疑王寶強刻意找媒體跟拍。（圖／不吃素的狮子asdfgh微博）

稍早馬蓉再度發文表示，與王寶強每周都會互相探望孩子，自己也會去王寶強家接孩子，因為孩子碰面並話家常也是很正常，但不想被用心人挑撥關係，因此向王寶強喊話：「你以後就大大方方的來，不用這麼偷偷摸摸，只要我們的孩子好，那一切都好」。

(中時電子報)