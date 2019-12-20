韓粉群組日前才遭臉書移除118個粉絲專頁、99個社團。甚至有多達近16萬人的韓粉社團遭移除。現傳出，有苦主在網路PO文表示，自己加的幾個韓粉聯繫感情用的Line群組遭到翻群。短短48小時內遭翻群6次。

Facebook在 12月13日表示，Facebook在台灣移除了118個粉絲專頁、99個社團，以及用來管理這些粉絲專頁與社團的51個多重帳號。這51個多重帳號試圖以虛假手法提高貼文內容的人氣，違反Facebook的社群守則。

網友geniuswind (天才旋風) 以「1450真的很猖獗」在批踢踢政黑版PO文，「透露他好不容易加的韓粉群組，48小時內，已經被翻群翻了6次了，他加一個主群，和一個備用群，結果X媽的都被翻光了。X你娘。1450注意一點」。

其他網友也留言，「明明有7個群」、「要不要去報警？」、「笑死」。

註：無故翻群者。恐涉觸犯《刑法第359條》，妨害電腦使用罪「無故取得、刪除或變更他人電腦或其相關設備之電磁紀錄，致生損害於公眾或他人者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科二十萬元以下罰金」。《刑法第360條》，無故以電腦程式或其他電磁方式干擾他人電腦或其相關設備，致生損害於公眾或他人者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科十萬元以下罰金。

(中時電子報)