星宇航空第2架A321neo（編號B-58202）於德國漢堡時間12月19日晚間7時45分正式交機，星宇航空董事長張國煒再次親赴Airbus漢堡廠將它接回，並於當地時間20日上午9時親駕返台，中停杜拜、峴港後，預計23日清晨6時30分抵達高雄小港機場。

星宇航空引進的10架A321neo是向GECAS租機公司承租，不外觀採用特殊MICA塗料展現高質感的金屬光澤，也以寬體機規格打造精品級客艙，設有全平躺商務艙座位8個，及經濟艙座位180個，全艙等皆設有個人娛樂系統及Wi-Fi服務。

星宇航空規劃以A321neo為區域航線的主力機型，鎖定旅遊及轉機市場，隨著交機的進度，飛航網絡會擴及亞洲各主要城市，待2021下半年A350 XWB廣體客機開始導入，將於2022年起陸續推展至北美、歐洲等航線。

星宇航空表示，第2架A321neo於10月中進入最終組裝階段，公司同樣安排機務團隊駐點全程監造，張國煒董事長日前再度率領接機小組，前往Airbus漢堡廠區展開交機工作，親自執行每項檢查作業，2號機於當地時間18日完成新機試飛，順利在19日交機，機身編號正式轉為B-58202，成為星宇機隊的新血，第3架飛機則會在明年1月開航前交機。

B-58202的返台之路將中停杜拜、峴港、高雄，預計於台灣時間23日上午6時30分降落高雄小港機場，並在同日上午8時30分抵達桃園國際機場，高雄的粉絲可搶先一睹2號機的風采。

(中時 )