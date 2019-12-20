金門2014-2018年之間，平均每年執行捕蜂573件。（金門縣府提供／李金生金門傳真）

穿著捕蜂衣的專業人員在野外執行任務。（金門縣府提供／李金生金門傳真）

金門捕蜂業務自12月23日起改由縣府建設處委外廠商接手，但鄉親若有蜂窩移除需要，仍可撥打119通報消防局，透過線上系統轉知穿戴制服及專業捕蜂裝的民間公司到場處理。

縣府指出， 依照現行的消防法規定，消防人員的法定職務是預防火災搶救、災害及緊急救護，而捕蜂捉蛇等為民服務案件，多年來一直是由消防基於公共安全負責處理，但已漸漸對消防單位的救災、救護等業務造成排擠，故行政院於2017年底決議捕蜂捉蛇業務應逐步回歸到農政單位處理。

縣府強調，自12月23日起捕蜂移由委外廠商辦理，仍將秉持為民服務不打折、不中斷原則，在經費與實際業務執行需求等考量下，將先從數量較多的捕蜂業務（2014-2018年平均數量約573件／年）由消防局移轉至縣府建設處，未來再逐步移轉捉蛇業務。

縣消防局說明，未來捕蜂雖由委外廠商執行，但民眾仍可撥打119通報消防局，由該局轉給委外廠商到場勘查處理。但若是夜間10點至上午8點期間，或涉及人員救護等緊急情況，仍會由消防局前往處理。

縣府建設處提醒，委外廠商會要求捕蜂人員穿戴識別背心、防護衣，並設立隔離區域，民眾不要靠近圍觀，以免被逃竄的蜂群攻擊。另考量白天蜂群大多離巢外出工作，會等天黑蜂群回巢後再一網打盡，以免蜂群打散後，在原地或附近再築新巢，希望民眾能夠理解，並保持安全距離。

，但到現場救援的不再是消防弟兄，而是身穿制服與專業捕蜂裝的外包公司人員處理。 仍可以過往程序撥打119通報消防局，透過線上系統轉知穿戴制服及專業捕蜂裝的民間公司，但到現場救援的不再是消防弟兄，而是身穿制服與專業捕蜂裝的外包公司人員處理金門縣府農林科將自108年12月23日起將改由縣府建設處委外的廠商接手，地區鄉親若有蜂窩移除等需求，仍可以過往程序撥打119通報消防局，透過線上系統轉知穿戴制服及專業捕蜂裝的民間公司，但到現場救援的不再是消防弟兄，而是身穿制服與專業捕蜂裝的外包公司人員處理。

(中時 )