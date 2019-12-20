嘉義縣家畜疾病防治所已針對感染禽流感的種鵝場完成撲殺作業。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣家畜疾病防治所已針對感染禽流感的種鵝場完成撲殺作業。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣家畜疾病防治所已針對感染禽流感的種鵝場完成撲殺作業。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣太保市一處種鵝場傳出鵝隻常異常死亡，經通報家畜疾病防治所前往採樣送檢，確定感染H5亞型高病原性家禽流行性感冒，20日防治人員撲殺剩餘的1862隻種鵝，進行清場消毒作業，因染疫禽場3公里內有多達36場的家禽場，雖尚未出現異狀，擔心疫情一觸即發，防治人員剉咧等！

17日當天，太保市洪姓種鵝場主動通報家畜疾病防治所，表示其飼養1年的種鵝，陸續出現產蛋下降及異常死亡，經家畜所採樣送驗，農委會家畜衛生試驗所確診感染H5亞型禽流感，20日已完成撲殺清場作業。

家畜疾病防治所長林珮如表示，確診的種鵝場周邊半徑1公里內有7間禽場，3公里內有29間，等於有36間禽場拉警報，目前已全面進行疫情訪視和監控，並加強禽場四周消毒頻率。此外，也呼籲業者配合政府各項防疫及監測作為，並即時通報疑似案例，尤其近來寒流來襲，家禽抵抗力降低，業者需加強禽場保溫、通風措施，自主作好場內防鳥設施及落實生物安全工作，防範疫情發生及傳播。

(中時 )