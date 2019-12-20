華山基金會三義天使站20日上午帶著獨居長輩，搭乘三義Rail Bike飽覽舊山線美景，長輩們覺得浪漫有趣。（華山基金會三義天使站提供／巫靜婷苗栗傳真）

華山基金會三義天使站20日上午帶著獨居長輩，搭乘三義Rail Bike飽覽舊山線美景，長輩們覺得浪漫有趣。（華山基金會三義天使站提供／巫靜婷苗栗傳真）

華山基金會三義天使站20日上午帶著獨居長輩，搭乘三義Rail Bike飽覽舊山線美景，爺奶們踩著鐵道自行車，紛紛回想起5、60年前，搭火車或追火車的有趣時光，在冬季重遊舊山線，長輩們覺得浪漫又有趣。

苗栗三義擁有豐富自然景觀和深厚文化底蘊，不僅榮獲「國際慢城」認證，還保留了歷史悠久的舊山線百年鐵道，華山基金會三義天使站表示，這裡承載著許多人的舊時光回憶，獲祺峰休閒事業董事長游志勇邀請，今日帶著數名獨居長輩，到三義龍騰斷橋旁慢遊找回憶。

三義天使站站長黃育菁提到，參與這次活動的80歲劉阿婆，因患有失智症，總是記得以前的事情，她搭上這班懷舊列車，細細地說著以前的總總，大家慢慢地聆聽，氣氛相當溫馨，阿婆說「常常一整天都沒有和人說話，今天說好多話好開心」。

黃育菁表示，華山基金會過年前，於苗栗區預計送出964份年菜，包含10項健康養生的食材，還有保暖的手做圍巾、圍脖及充滿喜氣的春聯，距離農曆年前僅剩1個半月，常年服務經費與年菜尚缺7成，邀請大家一起加入守護老人行列。

黃育菁說，募集年菜1份700元，常年服務經費1位長輩每月1250元、1年1萬5000元，期盼大眾的支持，讓愛延續，協助孤老不畏寒冬過好年，愛心專線：037-871950。

(中時 )