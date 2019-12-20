立法院副院長蔡其昌（右一）成功爭取農委會，並協調地主獻地，改善農路遇雨泥濘問題。（王文吉攝）

台中市外埔區中山里新娘廟旁農路泥濘不堪，立法院副院長蔡其昌爭取農委會經費改善，20日邀集相關單位到場會勘，農委會同意投入750萬進行農路改善，預計半年後完工。現場里長與農民朋友都大讚蔡其昌爭取建設有效率。

台中市外埔區中山里新娘廟旁農路為來附近農家出入要道，但雨後路面泥濘不堪，亟待改善。蔡其昌20日上午邀集農委會水保局台中分局黃振全、市議員施志昌、外埔區公所農業課陳志煉課長及中山里長張素惠里長現地會勘。

蔡其昌向中央爭取工程經費，農委會水保局官員簡報指出，農路改善範圍長約250公尺，寬約4公尺，除路面鋪設PC外，其旁邊也應加設PC駁坎，以保護斜坡及水路，經費概估750萬元。

蔡其昌表示，外埔的中山里農路，透過地主同意無償獻地，再經他爭取水保局預算，未來可連接中山路與大馬路，除了路況改善，也同步整治排水，對地方助益很大。

張素惠也說，這條農路雖然泥濘，卻是農民仰賴的要道，感謝蔡其昌副院長協調各地主同意獻地，讓居民行的安全獲得保障。

農委會水保局表示，本工程屬都市計畫外農路改善，農委會全額補助交由外埔區公所執行。期待完成後，讓外埔區中山里此農路不再泥濘，讓附近農民及民眾有一舒適的道路通行。

(中時 )