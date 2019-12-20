由經濟部國際貿易局與高雄市政府主辦、遊艇公會支持、外貿協會執行「第4屆台灣國際遊艇展」將在2020年3月12至15日於高雄展覽館及嘉信22號遊艇碼頭舉辦。外貿協會因應東南亞市場快速的經濟成長及順應參展廠商需求，特別鎖定東南亞潛力市場，於本(108)年規畫一系列海外推廣活動，已分別於新加坡、馬來西亞、泰國、印尼辦理說明會，加強洽邀該等市場買主來台採購。

外貿協會指出，近年越南遊艇進口採購金額從2015年的142萬美元成長至2018年1184萬多美元，四年成長8倍之多，顯示越南的遊艇採購強勁需求，貿協特於12月19日至越南胡志明市辦理遊艇產業說明會，推廣台灣遊艇優質形象，共計邀得90位當地遊艇代理商、相關業者、買主及媒體參與，活動現場互動交流熱絡。

由於台灣具有製造豪華遊艇技術及亞洲樞紐優勢，且有多個自有品牌享譽國際市場，其高端精品形象已名揚海外，本次說明會除深化台灣與越南的遊艇產業連結，讓越南相關業者及民眾對台灣遊艇優質形象有更進一步認識外，且因越南正積極開發遊艇市場，許多渡假村及私人俱樂部對台灣遊艇感興趣，該項活動引起熱烈回響，包括當地澳商經營之造船公司Corsair Marine、複合材料商Triac Composites，皆表示有意赴台灣國際遊艇展採購台灣的零組件、複合材料。

越南去年經濟成長率7.1%，排名亞洲第二。現今人口總數將近1億，中產階級和富裕消費者的人數以每年13%的速度成長。越南首座深水遊艇碼頭ANA Marina號稱可容納220艘遊艇將於明年2月營運，將促進越南遊艇產業發展，遊艇將成為富人的新寵，遊艇市場商機無窮。

(時報資訊)