《韓股》美中局勢樂觀，韓股站上近8個月新高 15:572019/12/20 時報資訊 柯婉琇 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美國財政部長穆努欽稱美中兩國將於1月初簽署第一階段貿易協議，受此激勵，周五南韓KOSPI指數收漲0.35%，為2,204.18點，創下近8個月新高；本周收漲1.6%。 穆努欽表示，美中首階段貿易協議已經全部完成，正在進行技術性的「整理」，但協議的翻譯已經完成，不會有任何改變，兩國將在1月初簽署協議。 韓元收漲0.43%，報1,160.6兌一美元。 (時報資訊) #韓股 #KOSPI #指數 #韓元 也許您會感興趣 推薦閱讀 蔡英文賣的芒果乾有毒 04:102019/12/17 時論廣場 白宮心目中的台灣份量遞減中 04:102019/12/18 時論廣場 《傳產》今年建照量挑戰25年新高，台中申請量居冠 08:012019/12/18 財經 《汽車股》認列稅務迴轉利益，劍麟Q4獲利衝新高 11:082019/12/18 財經 總太地產股價續創波段新高 13:402019/12/18 財經 美11月建築許可 創逾12年新高 21:152019/12/18 財經 加工區營業額 拚4千億新高 04:102019/12/19 產業．科技 亞太地區股息 2020年將創歷史新高 11:112019/12/19 財經 股跌匯漲 新台幣創一年半新高 16:172019/12/19 財經 美智庫：美中可能因明年台灣大選結果發生衝突 21:412019/12/19 國際 財經熱門新聞 都是344害的？台積電2天暴殺 散戶嚇尿 - 財經 突然天黑！台積電大暴殺 網友抓到兇手了 - 財經 聽張忠謀的話賺1倍！網嘆：聽她的…現在睡橋下 - 財經 追高散戶全中招？ 外資「養套殺」台積電手法曝光 - 財經 陸狂購美農產品盟友氣炸！ 恐動用最殺招反擊 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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