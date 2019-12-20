美國財政部長穆努欽稱美中兩國將於1月初簽署第一階段貿易協議，受此激勵，周五南韓KOSPI指數收漲0.35%，為2,204.18點，創下近8個月新高；本周收漲1.6%。

穆努欽表示，美中首階段貿易協議已經全部完成，正在進行技術性的「整理」，但協議的翻譯已經完成，不會有任何改變，兩國將在1月初簽署協議。

韓元收漲0.43%，報1,160.6兌一美元。

(時報資訊)