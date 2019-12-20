工業4.0來臨，人工智慧（AI）與物聯網（IoT）是科技時代的趨勢！宏碁(2353)雲端長期致力研發AI科技，並支持新銳團隊的創新技術，自今年11月起宏碁雲端結盟新創團隊耐能智慧簽署合作備忘錄，將與耐能智慧攜手開發AI人工智慧解決方案，由耐能智慧提供AI晶片（KL520）嵌入宏碁雲端aiSage邊緣運算設備，優化及加速AI演算法，提供零售商更即時的AI數據分析依據。

宏碁創辦人暨榮譽董事長施振榮指出：「台灣產業應如何在全球市場競爭突圍，AI趨勢及物聯網已是驅動未來產業的重要引擎。此次，宏碁雲端與耐能智慧的合作即是透過雙方的優勢結盟，提供終端裝置更多的運算能力，為產業帶來彈性和速度的競爭力，在軟硬體結合加乘下，攜手合作夥伴耐能智慧共創雙贏市場。」

宏碁雲端與耐能智慧的合作契機源自於台灣經濟部工業局舉辦的「2019 AI+新銳選拔賽」，由五家台灣資通訊大廠共同進行實證合作，新創團隊耐能智慧成功脫穎而出贏得宏碁雲端提出的兩大AI場景應用獎，也正式開啟宏碁雲端與耐能智慧的合作。宏碁雲端命題以低算力資源運作人體動作影像偵測及分析，耐能智慧不只完成AI 模組在尺寸、功耗和性能之間的關鍵平衡，同時能運行在aiSage邊緣運算裝置上，更進一步提出將AI晶片（KL520）內嵌至aiSage，運用M.2 dongle（NPU，俗稱加速棒）優化宏碁雲端aiSage的運算能力。

此次，宏碁雲端與新創團隊耐能智慧的結盟，讓aiSage在需要高階運算力時，耐能智慧內建NPU 加速棒，可在不破壞aiSage外觀設計前提下嵌入運用；另一方面，耐能智慧也透過宏碁雲端的雲架構，強化其AI晶片的效能，提供市場更完整、更具智慧的AIoT解決方案，雙方的結合能提供端到端的互補，針對AI需求的客戶提供完整的解決方案，讓系統整合商得以更輕鬆為客戶建置智慧零售系統，打造全方位銷售策略。

(時報資訊)