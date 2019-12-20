上證指數20日收跌12點，守住3,000點大關。上證指數20日早盤高開2點，一度高見3,027點，上漲10點，漲幅為0.35％，午後由漲轉跌，最低見3,002點，下跌14點，跌幅為0.49％，收報3,004點，下跌12點，跌幅為0.4％，成交額為人民幣（下同）2,233.05億元。

香港信報20日報導，深成指走跌，以接近全日最低位收盤，20日收報10,229點，下跌66點，跌幅為0.65％，最高見10,343點，上漲46點，漲幅為0.45％，成交額為3,472.75億元。滬深兩市成交額合計減至5,706億元。滬深300指數收報4,017點，下跌9點，跌幅為0.25％；創業板指數收報1,771點，下跌18點，跌幅為1.05％。

各類股普遍承壓，煤炭、電力、化工股跌逾1％；石油、鋼鐵、有色金屬、水泥股偏軟；金融、房地產股則持穩。

(工商 )