18日首場總統政見發表會登場，總統蔡英文與國民黨總統參選人韓國瑜正面交鋒！不少人對蔡頻頻看稿大為不滿，痛批根本「讀稿機」再現，更酸「連罵人都要翻頁」。網友痛批，蔡被韓壓著打讓人看到想轉台，根本是同溫層待久了，都「鏽蝕作廢」了！讓人看了於心不忍，不禁開始同情了。

網友在PTT論壇發文《怎麼辦？我開始同情蔡英文了》寫道：「還有兩場政見一場辯論的樣子，X，我居然於心不忍！想到蚊（文）被韓壓著打，要是賴上場就好了！還比較有拚！蚊（文）最近真的口才比鍋（郭）還慘，真的看到想轉台！吱吱嗚嗚嗯嗯啊啊啊喔呃……甘脆接下來全抵制好了免得被……可能是同溫層待久了，都鏽蝕作廢了。」

發文網友更表示：「希望韓出現下列政見：恢復一綱一本，取消糟蹋家長、學子、教師、制度的一綱多本；恢復實質徵兵制，兵役20個月以上，全部草莓拿去磨成男子漢，愛台灣不是出張嘴。」

文章一出，討論熱烈，網友紛紛回應：「可憐你，還能再玩幾天」、「我比較同情台灣人只能選這幾個智障」、「記得吳董好像說過總統府有一批年輕人專門在寫稿」、「這一場就是綠粉說小英電爆韓、韓粉說韓電爆小英，很無聊的一次」、「老爸有錢真好，低能也可以砸錢變博士變總統」。

PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

(中時電子報)