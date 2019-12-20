線上申辦（桃園網路e指通）自2006年開辦以來，由於時間演進，民眾的使用習慣逐漸由電腦改為行動載具，為朝向「數位政府」理念邁進，市府資訊科技局積極爭取中央補助資源，透過經濟部工業局之「智慧城鄉生活應用補助計畫」，未來無論是申辦資料，或繳交規費、罰鍰及地方稅等，都將大幅節省民眾往返各機關的時間。

資科局指出，這次推出「單一窗口，全程服務」的行動申辦繳費通平台，其中的亮點服務應用，包括MyData驗證資料免奔波，透過MyData系統串接整合，自動帶入各謄本系統串接而得的資訊，讓民眾不需往返奔波機關申請謄本；同時RWD各種載具都可辦，將800項申辦服務透過民眾需求導向的使用體驗設計，提供在行動裝置及桌機均可方便使用的響應式網頁，橫向連接機關服務將申辦服務行動化。

除了PC版的自然人憑證插卡驗證外，提供創新的行動憑證驗證，解決手機身分認證需求，並可記錄常用個人聯絡資訊帶入申辦表單，加快表單送件時間；而針對需要繳費的申辦項目，也提供更多的繳費管道，既有的電子付費與超商繳費外，新增行動支付包含LinePAY、街口、台灣PAY、全國繳費網、聯合信用卡、悠遊卡電子支付，來繳付122項罰鍰項目與330項規費及地方稅等項目。

民眾在任何時間、任何地點均能以任何終端設備（Web、平板、手機）取得並完成數位申辦服務，真正達到行動申辦、多元支付、行動憑證謄本查驗、MyData一次到位。

(中時 )