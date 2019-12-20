海科館舉辦的「台灣濕地魚類生態特展」20日登場，是全台首次以河口魚類及重要無脊椎動物為主的特展。（海科館提供／張穎齊基隆傳真）

海科館20日起舉辦「台灣濕地魚類生態特展」吸引許多小朋友前來參觀珍稀的河口魚類。（海科館提供／張穎齊基隆傳真）

國立海洋科技博物館結合陽明山及台江國家公園管理處，共同舉辦「台灣濕地魚類生態特展」，是全台首次以河口魚類及重要無脊椎動物為主的特展，展期自20日至明年4月12日止，期間將有稀有物種的發表會，並邀請專家帶領民眾認識台灣濕地及珍稀物種生態。

海科館表示，在研究人員的努力下，此次展出難得的一見的「台灣濕地魚類生態」，包括剛發現的紅樹林魚種、陽明山吻鰕虎、台江擬鰕虎和台灣青鱂魚等，都是平常不容易觀察到的濕地魚類，民眾將可就近觀察，並了解維繫海洋資源的永續發展。

海科館副館長陳義雄表示，這次特展超過35缸、50個以上的魚種，不僅包含許多台灣特有魚種，也涵蓋淡水及河口與潟湖濕地的魚種，這是2大國家公園與復育團隊，針對國內濕地研究與保育的成果。

陳義雄說，除了有珍稀的活魚外，還有可愛的「小提琴手」招潮蟹、「萌萌大眼」彈塗魚等，有機會還可看到「射水魚」的射水覓食行為，現場也有設計觸摸體驗池及釣螯蝦體驗，讓大家在寓教於樂中，了解外來種入侵及保育的重要性。

另外，館方還規畫魚類生態攝影展、播放3D濕地影像紀錄片，展覽期間針對65歲以上長者（平日，設籍基隆市長者不分平假日）及領有身心障礙證明文件及其必要陪伴者，憑證可免費看展；鄰近海科館的里民，也可享有免費觀展的優惠，歡迎民眾把握機會來參觀。

(中時 )