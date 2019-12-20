台北市立委民進黨第一選區（士林、北投）侯選人吳思瑤，日前舉辦造勢活動時，上台助講的建築師徐岩奇，稱李婉鈺參選是來「喇低賽」，此語引發李的不滿，20日下午前往士林地檢署，對吳、徐兩人提出違反選罷法、公然侮辱及誹謗等告訴。

李婉鈺表示，徐岩奇除了說她是「來喇低賽」，還曾在臉書說她集負面新聞於一身，質問她建築博士的老師是誰，因徐攻擊到她的老師，她也覺得十分抱歉、不捨，認為徐這種發言很不恰當。

李婉鈺被稱參選是「喇低賽」，今天前往士檢告吳思瑤。（讀者提供/陳鴻偉傳真）

李更質疑，徐力挺吳思瑤，開設的公司又標到北投區奇岩公宅的案子，兩者間有無利益關係？又說徐在大陸成都有開公司，是不是有紅色背景？新潮流為何可以接納這種「親紅」人士？

李婉鈺表示對手一直以負面形象攻擊，想將她邊緣化，除了影響恩師名譽，也企圖影響選民投票意象，因此20日對兩人提告，她認為吳思瑤躲在幕後，任由徐對她進行攻擊，是此事的影武者，希望吳能光明正大，用政策來和她進行乾淨選戰。

(中時 )