沒接辦2020台灣燈會，彰化縣政府以八卦山獨特魅力，創造了別具特色「月影燈季」在隆冬歲暮登場，「月影」名字詩情畫意，引起浮想連篇，而卦山牌昨天入夜後幻化黃金牌樓，觸動人心，紛紛入山來場「祈願冒險」，整條天空步道在50萬顆LED燈泡照耀，遙映山下萬家燈火，美得教人心醉，有了這絕美場景，人人當起網紅，秀出第一手照片，引起千萬讚聲 。
彰化縣政府城市暨觀光發展處長馬英傑表示，這次從八卦山大佛前廣場及天空步道點亮全長超過2公里燈區，從冬至、22日起每日18點00至22點亮燈，持續到明年2月9日，長達50天。
活動以「祈願冒險」為主軸，全長超過2公里的燈區從八卦山牌樓點亮至整條天空步道，宛若一座巨型遊樂園。更以冬至「祈福、還願」，將燈區分為五大故事主題：包括了「星月逐跡」、「祈福仙境」、「祥瑞天宮」、「許願光廊」、「花火天際」，邀請旅人化身為故事主角，展開為期長達50天的舊年還願、新年祈福之旅。
冬至當天下午3點30分起，在八卦山大佛前廣場還有免費搓湯圓、吃湯圓的享食活動，現場除了500份免費湯圓，按讚 「愛玩彰化」臉書粉絲專頁加在，任一燈區拍照打卡即可獲得IKEA精美提燈，限量300份，贈完後改送閃閃發亮秘密，就是IKEA小蠟燭700份。
當天從14點到21點45分在彰化縣立體育場也將舉辦「天空音樂祭」大型音樂盛會，有友善環境的惜物市集、歡樂一下午的童話音樂會，夜幕低垂後，音樂祭結合公益摸彩，捐贈11、12月發票即可得摸彩券，最大獎為50吋電視。
(中時 )
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