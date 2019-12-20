副縣長陳見賢（右起）、寶山鄉長邱坤桶及縣議員邱振瑋等人邀民眾明年1月4日來寶山「吃柑橘、賞茶花」。（羅浚濱攝）

寶山鄉公所和農會為推廣茶花及柑橘，109年1月4日將在深井茶花園區舉辦「寶山鄉茶花暨客家農特產品柑橘展售」活動，20日在縣府宣傳並進行椪柑品質評鑑會，果農劉瑞漢奪得特等獎「椪柑王」，副縣長陳見賢等人邀民眾來寶山「吃柑橘、賞茶花」。

寶山鄉長邱坤桶表示，寶山鄉茶花班生產技術全國數一數二，寶山茶花樹姿優美並耐寒，活動當天將養花技術設計「茶花大會考」，讓民眾透過填寫考券，了解茶花照顧方式，將能兌換1株茶花苗，限量1000株。

寶山農會總幹事陳信良說，寶山鄉栽種柑橘香濃而甜，種植面積約200多公頃，椪柑要挑選皮薄，比重較重且表皮有光澤為佳。

現場進行寶山椪柑品質評鑑，以果形外觀、果肉質地、口感回甘、糖度等4項評分，由糖度最高14.3度的果農劉瑞漢，奪下特等獎「椪柑王」。

寶山鄉農會農村社區小舖銷售在地小農供應各式柑桔，有意訂購者可聯絡寶山鄉農會供銷部，電話（03）5201119分機17。

明年1月4日的活動，有「新年橘利刮刮卡」和「茶花密境闖關卡」兌換神秘小禮物，發揮創意的「柑橘寶寶鑰匙圈DIY」，大快朵頤「柑桔茶花趣味競賽」和「茶花鄉美食饗宴」，舞台區則有「魔幻泡泡秀」、「經典演唱」等表演精彩可期。

(中時 )