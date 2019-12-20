國民黨副總統候選人張善政今(20)日接受POP Radio《POP搶先爆》主持人邱明玉專訪，今晚將舉行副總統政見發表會，對此張善政坦言「副手之間的火力不會太強」，他強調自己會出來選是因為「蔡英文做的很糟糕」，他反問「我去罵賴清德做什麼？」張善政表示自己很尊敬賴清德的能力，問題並不在賴清德身上，而是他後面那個人，相較於總統政見發表會，副總統之間的火花應不會那麼強烈。

針對近期多次公開談話被外界認為失言、引發爭議，張善政表示他的言論常被網軍斷章取義，更指出這突顯民進黨已經狗急跳牆，「若民調真有贏20％何必做到這樣？」對於先前說「蔡英文沒生過小孩、不懂父母心」等言論，張善政表示「這就知道民進黨的1450網軍多可怕」，他強調當時是在談政策，而且有特別說「沒結婚不是壞事」，去看原文會知道沒有不好的意思，「所以我才說對方網軍真的很厲害！」

張善政解釋他日前受訪曾說「1月11日後就可以很輕鬆做自己的事情」，他強調較精確的講法應是「明年1月11日，就可以體驗芬蘭人的生活」，因為芬蘭人過生活的方式，不會把自己操到累死，會休閒和工作並重。張善政認為應有聰明的做事方法，不是把自己操到不行。這段談話卻被惡意解讀為張善政認為明年大選會輸，才講出此番言論。

張善政表示，他覺得行政院長蘇貞昌「實在是很可憐」，這不是不好的意思，而是他做到累成這樣，做事可以有不同方法，「我跟他的方法不一樣」，行政院有這麼多幹練幕僚，為什麼不充分授權？為什麼每天一定要忙到11點？除非有緊急的事情。但張善政澄清，這並不是批評蘇貞昌的意思，只能說兩人做事風格不同。

(中時 )