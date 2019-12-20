屏東縣跨年晚會找來許多大咖歌手一同Ｋ歌，歡唱迎新年。（林和生攝）

為迎接2020年到來，由屏東縣政府舉辦的跨年晚會「Ｋ歌之夜」，首度移師屏東市千禧公園舉辦，將由平民天團玖壹壹擔綱壓軸，加上台灣最具代表性的龐克搖滾樂團「滅火器」、台語天后黃妃、孫淑媚等卡司，陪縣民一起HIGH翻跨年夜。

屏縣府文化處長吳明榮表示，唱歌是許多人抒發情緒的一種方式，透過跨年夜這晚，把這一年來好的、壞的通通大聲唱出來，歡喜迎接新的一年到來。

往年跨年晚會場地屏東縣立體育館，因2020年主辦全中運，場地尚在整修中，所以此次移師至千禧公園辦理，從31日晚上7時30分熱鬧開場，邀請包括情歌王子李聖傑、黃妃、孫淑媚、樂團玖壹壹、滅火器等接力演出，一首首經典好歌如痴心絕對、追追追、打鐵、島嶼天光等，將一連嗨唱5小時。

吳明榮透露，跨年倒數最高潮，將由滅火器樂團及2020全中運吉祥物「驕仔」，跟著屏東縣長潘孟安一同上台，與現場民眾一起為明年全中運的到來喝采。

當日下午2點開始，會場周邊也有多達百攤的跨年市集，讓民眾欣賞精彩節目表演之餘，同時滿足吃喝玩樂；縣府也規畫明正國中及忠孝國小2所學校校區及屏東縣衛生局地下停車場，供汽車停放。下午5時至隔天凌晨1時，從屏東市廣東路456巷路段至勝利東路段也將封街管制。

(中時 )