前副總統呂秀蓮今在臉書直播節目《台灣4.0》以「膨風政見＆政策性買票」為題指出，蔡政府執政引以為傲的經濟政績多來自膨風；與會前立委彭百顯更指，親美不是不好，親中現在變成抗中，更被解讀成支持統一，這樣的一個政治上的一種謬誤，造成國人一直分不清楚。台灣目前兩岸政策上，都不應該去跟這兩個世界霸權對立。

呂秀蓮今天邀請經濟專業前民進黨立委彭百顯一同開講，彭百顯強調，政治必須落實政策，政策必須是照顧全體國人為主要，政治人物可能提出的政見，有些是言過其實，有些誇大不實，或斷章取義，用不一定正確的數據來涵蓋全部，像這種就是邏輯上有謬誤。

她說，南向政策，基本上就是要降低對台灣對中國經濟的依賴，目標基本上方向應該沒有錯，只是在做法上，南向可不可以取代西進，這是一個很現實的問題，如果不能夠取代，要慢慢降低，那你應該把南向對台灣的經濟發展有利的空間，應該要幫忙生意人，若是台商慢慢移轉到南向的這些國家地區，但是基本上看到的，做法不能落實的比較多，也就是說，目前看不到南向到底降低多少西進的依賴，只是看到結論是，為未蒙其利先受其害，對整個國家的經濟傷害是很明顯。

呂秀蓮說， 蔡總統在政見會上引以為傲的政績舉出台商回流，但是跟蔡英文總統台商回流數字快要接近8千億，事實上，真相是怎麼樣？因為政府祭出銀行利率補貼，台商認為不來申請就白浪費。經濟部次長台商回流「零匯回」是說溜了嘴，從這個角度來看，經濟部次長說，目前錢還沒有真正有會進來。

她說，至於每天提到，台灣現在經濟發展是四小龍第一名，是這樣嗎？總統講的是今年度第三季，這季剛好碰到日韓貿易鬧彆扭，中美貿易糾紛連帶新加坡倒楣，香港紛紛擾擾那麼久，當然要經濟衰退，這四個國家因素跟蔡總統有什麼關係？跟台灣有什麼關係？單單這一季台灣稍微好一點。馬上就說台灣四小龍第一，這是不是澎風，大家自己判斷。

她又說，蔡總統最得意南向政策、常說這就是正確方向，2017年台灣南向18國當然因為是一個大政策，所以不斷的鼓吹，那年出口成長14.4％，但去年剩下3％，反而是南向國家給台灣拼命進口2017年廠長的16.9％，去年成長11.9％。主要的進口都是煤、石油這些高污染品，新南向政策對台灣來說’都是未得其利先受其害。

她說，如果說台灣南向政策對各國有什麼好處？印尼經濟成長率5.05％，菲律賓5.5％，馬來西亞4.9％。連泰國都3.2％，台灣去年2.91％，結果我們南向政策是幫忙南向各國嗎？所以大家聽清楚、講明白，「做好事，給他肯定，也不期待任何人用不實的數據來解說他的政績」。

對觀光客方面，她說，馬政府主政期間，觀光客從371萬增加673萬。如果八年來算，大概一年增加觀光客平均30萬左右。馬政府八年，觀光客是1044萬人次，蔡政府執政三年半，平均1.6萬人次，這三年半，觀光客每天增加15萬，馬總統時是30幾萬，當然，最主要是陸客，非常明顯馬政府時期，平均有418萬陸客來。

她指出，蔡總統就任以後2018年。269萬人次，所以等於蔡政府主政，陸客減少150萬人次，這就是做成全面性台灣觀光相關產業幾乎破產邊緣，她的好朋友曾經擔任行政院顧問，家族世代在南台經營觀光產業，現在已經幾乎忍痛快要關門的程度，「所以苦民所苦的話，不是用數字來迷惑或自相安慰，我們真的要攤開真實的數字」。

彭百顯說，兩岸的這種服務觀光、商務文化往來，基本上明顯的降低，也因為是南向政策帶來的結果。她沒看到南向帶來的經濟發展有哪些重大貢獻，但是已經看到台灣的經濟已經受損，「像這種就是一種不正確的政策，或者是有爭議的政策，但他堅持去做的時候，影響到全部國家的經濟」。

彭百顯表示，南向政策基本上是兩岸政策的延伸，兩岸政策從過去的親美，一直發展到高度親中，現在準備把它調整過來，但這這種政策應該站在國家整體的立場，對台灣的外交政策，什麼是更好？台灣政治上帶領的方向，不要去得罪任何一方。

(中時 )