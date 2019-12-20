力旺今(3529)日宣佈與Arm合作，共同推出先進物聯網晶片安全應用解決方案。

力旺提供其矽智材NeoFuse IP嵌入Arm CryptoIsland 300P系列硬體中作為永久性的資料儲存。Arm CryptoIsland 300P 系列解決方案能夠從製造初期即建立其可靠性並延續至整個IC產品週期，全方位滿足晶片設計製造生產流程之高層級安全需求。

力旺表示，NeoFuse技術主要應用於機上盒、數位電視、影像感測器、應用處理器，以及RF連接器中，隨著物聯網應用的快速起飛，安全防護的等級也愈來愈高，NeoFuse技術結合於Arm CryptoIsland 300P系統中，能夠實現需要高度隔離性和安全性的應用，提供客戶安全存儲韌體、密鑰、晶片認證碼、產品信息等資訊，力旺與Arm攜手提供的解決方案將全面提高物聯網硬體安全等級。

力旺表示，Arm CryptoIsland 300P為Arm近期推出的解決方案，目的在於防護日益增多的硬體安全攻擊，例如透過晶片洩出的側頻訊號來取得資訊的旁路攻擊，這個集成式的安全子系統，能夠提供晶片高度的隔離性和安全性，適用於嚴格的安全性認證且易於重複使用。

力旺為非揮發性記憶體解決方案領導供應商，其NeoFuse技術已廣泛佈建於全球主要晶圓廠，技術涵蓋150奈米至先進之FinFET製程。Arm CryptoIsland?-300P結合力旺電子NeoFuse技術，將能協助IC設計客戶強化安全等級。

力旺與Arm的合作，為廣大的採用Arm架構的物聯網設備及客戶提供更安全可靠的IP解決方案，協助縮短產品上市時間、提高服務品質和溝通效率，使客戶在物聯網安全市場中搶佔先機。

(時報資訊)