網路購物風行，消費型態改變，實體零售店家面臨營收下滑衝擊，為了求生存，力拚數位轉型，積極導入AI人工智慧、人臉辨識、機器人等智慧創新應用，打造智慧零售門市成趨勢。亞太電(3682)今(20)舉辦「智慧升級、未來零售新商機」研討會，提出超聚焦精準智慧零售解決方案，協助實體店家數位轉型，不僅能夠提升服務品質，也能即時解決消費者需求，省時又省錢，更是為即將上路的5G通訊技術導入智慧零售應用搶先布局。

根據市調機構統計，2025年全球智慧零售市場經濟規模可望突破1.5兆美元。近2年，亞馬遜、思科等國際科技巨擘都將智慧零售視為經營重心之一，這股銳不可擋的風潮也吹向台灣，包括連鎖便利商店和量販店紛紛推出無人店，而日前亞太電信與全家便利商店聯手推出智能販賣機即是最好的實例之一。

亞太電表示，過往實體零售店家面臨巡店過度耗時，一天僅能巡視1-2家門市，也無法完整收集消費者輪廓，且量化數據過度單一，導致數據無助於管理，透過可過濾數據、聚焦影像和高速管理的超聚焦精準管理解決方案，搭配臉部辨識、影像監控等智慧系統，不僅能夠隨時掌握員工服務品質，也能深入了解顧客消費行為，坐擁提升門店營運效率、建置虛擬客戶資料庫、商情數據分析及強化損失預防等四大優勢，根據內部統計，有效縮短9成巡店時間、營運效率提升5成、銷售業績成長2成。

亞太電表示，導入超聚焦精準智慧零售解決方案的實體零售店家，以「人機協同」串聯消費者和門市設備，同時結合AI人工智慧、臉部辨識推播等新科技，運用影像進行視覺辨識採樣與AI分析功能，搭配直覺式的視覺圖形顯示結果，協助管理者清楚掌握人流變化，助於擬定促銷的最佳時段與人力安排。

(時報資訊)