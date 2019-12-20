美國聯邦眾議院19日壓倒性通過新版北美貿易協定，包括加強勞工和汽車業規定，但美墨加3國每年1.2兆美元貿易流量大致未改變。這對面臨彈劾的總統川普來說，堪稱一大勝利。不過民主黨籍眾議院議長裴洛西認為，如果有利美國勞工，不介意川普藉此邀功。

路透社報導，眾議院以385票贊成、41票反對通過美國-墨西哥-加拿大協定（USMCA）實施法案，有別於18日民主黨與共和黨議員壁壘分明，這次法案幾乎獲得兩黨一致支持，與彈劾案投票形成強烈對比。

裴洛西（Nancy Pelosi）上週與川普政府、加拿大及墨西哥達成協議後放行USMCA，他們同意加強勞工執法規定，以及取消部分藥品專利保護。裴洛西表示，她不介意民主黨在USMCA議題上奉送川普一大政治勝利，表示「如果我們能共同支持美國勞工家庭，這會是附帶利益，而倘若總統想要邀功，就由他去吧」。

美墨加3國去年9月率先就USMCA達成共識，取代1994年北美自由貿易協定（NAFTA）。川普多年來誓言廢除或重新談判NAFTA，他歸咎NAFTA讓美國製造業數以百萬計就業機會，流向低薪的墨西哥。

在NAFTA現代化的新版協定內容，增加了保護美國網路、數位服務和電子商務發展模式的措詞，不過最大的調整部分在於，要求汽車和卡車零組件在北美地區製造的比例，由NAFTA原有的62.5%上升至75%，新規定要求使用北美鋼鋁。

(中時電子報)