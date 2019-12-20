家樂福與台糖於今年四月宣佈締結合作契約，由家樂福接手台糖旗下的5家量販店及3家超市。繼台中西屯店、屏東新屏店、雲林北港店陸續開幕後，位於高雄市楠梓區的家樂福新楠店重新整裝後，20日舉行剪綵開幕典禮。

開幕典禮，邀請家樂福南區區經理陳鳳連主持剪綵，並邀請到高雄市政府副秘書長張裕榮、經發局長伏和中、地主台灣糖業副總經理顧孝柔、在地民意代表等貴賓到場，共襄盛舉。特別的是，家樂福的招商團隊為新楠店引進同樣是法商迪卡儂及日商的宜得利家居進駐，不僅提供賣場的多元化購物選擇，也使新楠店儼然變身為國際化的賣場，各大品牌更是強強聯手投資地方、一起為高雄拼經濟。

全台第68家分店的新楠店是家樂福在高雄的第九家量販店，還有13家便利購超市店、再加上近年持續成長的購物中心、線上購物及網路商城，全方位的通路一起服務大高雄地區的消費者，提供更便利的購物選擇。

陳鳳連表示，30年前家樂福的第一家店就是開在高雄市，長期以來看好高雄經濟及消費能力持續成長，在高雄的投資金額已超過65億、每年創造100億的營業額、超過3000個就業機會，這次因攜手台糖有幸能在楠梓再下一城，希望能和台糖、迪卡儂、宜得利家居等協力廠商們再帶動另一個經濟新榮景。

家樂福新楠店佔地兩千多坪、備有500多個汽車停車位及400個機車停車位，加上提供二萬種多元品項，更獨家引進各種國外熱銷商品和設立台糖商品專區，再加上商店街內的迪卡儂、宜得利家居等百貨、服飾、運動用品等櫃位及?爭鮮、大河屋、石二鍋、3皇3家等知名餐廳的進駐，希望讓鄰里居民感受歡樂的購物體驗。新楠店賣場內除了有生鮮、雜貨、小家電及家用五金百貨等商品外，賣場內特別備有舒適的咖啡休憩專區、APP掃碼購+自助結帳機、餐具借用服務、兒童遊戲區等貼心服務，期待以全方位商品及便利性，提升量販市場的服務品質。

歡慶新楠店開張，從開幕當天起有一系列優惠活動，適逢尾牙採購的旺季，大小家電優惠多，還可以預購年菜，1/12前單筆購買「名店年菜大賞」目錄商品每滿1500元送100元現金折價券。當天在店外廣場特賣產地直採的高麗菜、青花菜(每粒15元)及白蘿蔔(2入15元)，店內還推出各項優惠商品，想撿便宜的民眾千萬不可錯過。

(工商 )