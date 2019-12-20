林芯儀近日錄製迷你專輯新歌因感冒一度失聲，做深入檢查發現聲道閉合不全、加上胃食道逆流，嚴重灼傷聲道口，需透過手術治療，原預計年底發行迷你專輯，因故延期到2020年發行，對於等待許久的歌迷，林芯儀深感抱歉「對不起！說好今年要發片卻食言了，請大家再等我一下」。

距離3年前推出首張EP《I’m Singing》，林芯儀為新專輯籌備2年多，竟在發片倒數前飽受聲帶之苦，雖跑遍各診所吃藥或打類固醇，聲音狀況不見好轉，讓她十分受挫，得知需開刀治療更是崩潰痛哭，一度害怕無法繼續歌唱，但經過幾次看診，在專業醫師帶領下逐漸安心接受手術。

林芯儀日前進行聲帶手術，把心愛玩偶帶在身旁。（解碼音樂提供）

住院3天2夜期間，林芯儀特地帶自己的玩偶陪伴，術前她坦言緊張到全身發冷，術後醒來發現身旁有4名護理師輕壓她肩膀輕呼，回病房看見自己腳踝有擦傷脫皮，她笑說「剛剛我應該沒有踢傷醫護人員吧」。不過術後因吞嚥困難，連喝水都會嗆到，目前她只能吃溫涼流質食物，院方建議術後食用布丁與冰淇淋，也意外讓健身自律忌口甜食一年多的她「如獲至寶」，直呼「開心極了」。

林芯儀將於2020年1月推出全新專輯。（解碼音樂提供）

短暫性的手術療程讓聲帶空隙暫時閉合，配合聲帶復健才能自然發聲，醫生叮嚀她術後不能講話，平時愛聊天的她深怕變「邊緣人」，事先昭告好友們之外，也透過白板手寫對話，在嘉義的父母也每天視訊關心，一項嚴肅的父親更是變超溫柔，讓她更加感動，為了好好休養，她也推掉近期演出邀約與跨年演出，預計明年1月重新回歸，投入個人迷你專輯的企劃前置作業與尾牙演出。

(中時 )