一項產業調查顯示，日本的工廠產量預計將在11月連續第二個月萎縮，突顯出中美貿易戰和全球需求疲軟，給依賴出口的經濟帶來了越來越大的壓力。

調查顯示，11月零售銷售也出現下滑，原因是消費者在10月加徵銷售稅後收緊錢包。分析師稱，該數據可能會使日本央行承受維持大規模刺激計劃的壓力，以防止經濟下滑至另一場衰退。

日本中央農林金庫研究所首席經濟學家南武志(Takeshi Minami)說：「沒有跡象表明出口正在觸底反彈。自加稅以來，國內需求似乎也低迷。」

調查顯示，11月份工業產值預計將較前一個月下降1.4％，而10月份工業產值將大幅下降4.5％。

分析人士說，儘管全球貿易衝突的嚴峻打擊，公司仍在避開颱風造成的供應中斷，這可能還要花費幾個月的時間才能穩定下來。該民意調查顯示，11月份零售額可能較去年同期下降1.7％，這使日本央行對強勁的國內需求將彌補出口疲軟和經濟復甦疲弱的觀點讓人質疑。

調查還預測11月份的失業率為2.4％，與上月持平。日本央行週四維持穩定的貨幣政策，但對產出的看法較10月份更為悲觀，這突顯出其對整體增長疲弱跡象的擔憂。作為全球第三大經濟體，日本第三季度的經濟年均增長率為1.8％，這歸因於強勁的內需和企業支出。

一項產業調查顯示，日本的工廠產量預計將在11月連續第二個月萎縮，突顯出中美貿易戰和全球需求疲軟，給依賴出口的經濟帶來了越來越大的壓力。

(中時電子報)