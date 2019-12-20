西班牙警方今天表示，警方破獲一個據說逼迫移民在「半奴役條件下」工作，生產大麻以出口到歐洲各地的中國幫派。

警方在聲明中說，這個幫派涉嫌在東部瓦倫西亞（Valencia）工業區為主的租用倉庫裡種植大麻，再藉由民間貨運業者，以標示為內含衣物的小包裹運送到歐洲聯盟（EU）其他國家，特別是英國和荷蘭。

經過8個月的調查，警方透過聲明指出，該幫派強迫中國籍和越南籍共36名男子，在「半奴役的惡劣環境」下，不分晝夜在工廠裡工作。這36人已在警方這次行動中重獲自由。

警方說：「倉庫裡的生活條件非常危險、不健康，衛生情況也差。」

「部分被害人表示，他們被限制不准上街，不准與外界聯繫，只能被動接收食物，好讓他們能像奴隸一樣持續工作。」

警方估計，這個幫派從2018年初迄今已經出口約4.2公噸的大麻。

員警也釋放了13名中國籍女子，據信她們遭受幫派逼迫充當妓女。

警方發言人表示，警方在這次行動中共逮捕81人，多數為中國籍，不過遭拘留的人中也有少數英國人和越南人。

警方說，當局拆除了19座被該集團使用的倉庫，並查獲超過2萬2000株大麻，重達約3.4公噸。

(中央社)