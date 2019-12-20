台積電19日除息2.5元後卻上演貼息窘境，20日以332元開低、下跌2元，股價呈顯疲弱走勢，終場收在329元，下跌6元或1.79%，失守330元大關。然而，就在台積電除息之前，各家外資紛紛上調目標價，但在除息之後外資竟加強賣超力道，台積電短短2日市值蒸發逾4千億元新台幣，導致台積電填息之路遙遙無期。

台積電除息2.5元短短兩日下來，總計下跌13元，市值也因此從8.94兆元的歷史新高紀錄，縮水至8.53兆元，蒸發超過4千億元新台幣。

台積電在7奈米製程廣獲各大廠商青睞，產能更是早先就透露滿載至年底，加上明年5奈米製程將在首季量產，華為海思、蘋果、AMD等大廠也預計會委由台積電生產晶片，未來營運業績可期。台積電也在今年第三季法說會當日收盤價293.5元，在除息前股價創下歷史新高345元，2個月內大漲51.5元或17.54%。

台積電第三季法說會先是繳出亮眼成績單，2019年第三季營收為94億元創同期新高，並將年度投資支出從原本的110億美元上調至140~150億美元，高盛、花旗等10家外資紛紛看好台積電未來營運表現，上調台積電目標價，紛紛喊出超過300元價格，並由花旗給出的364元創下最高價。

就在除息前夕，各家外資又再度調整台積電目標價，這波價格區間落在350 至385 元，麥格理證券更將目標價上修至385元，超車先前由花旗創下的紀錄，瑞信則是調至375元，高盛、摩根大通、美銀則是維持350元價位，這10家外資券商目標價區間落在350~400元之間。此外，陸系外資華興資本甚至喊到390元，若依照台積電18日除息前一日收盤價344.5元，有著45.5元、超過13%的漲幅空間。

然而，除息當日，台積電開盤卻開低走低，終場下跌7元，收在335元，外資當日擴大賣超22,919張，麥格理賣超10,297張居冠，美林、瑞銀、花旗以及高盛選擇站在賣方，僅摩根大通、瑞信以及法巴證券站在買方；隔日(20日)持續加強力道，下跌6元，收在329元，跌破330元大關，外資賣超19,675張，美林賣超19,701張居冠，摩根大通、瑞信以及麥格理也站在賣方。

有分析師指出，台積電先前利多出盡，這波修正只是適度反應台積電未來營運。不過，在外資不斷拉抬台積電聲勢，並看好台積電有機會秒填息的前景下，不少散戶搶進場，甚至有一名網友表示他在早盤以344元價位買進一張台積電股票，股價卻直直下墜，也有不少網友透露在買進台積電後，股價也持續下跌，只能說散戶別只聽利多消息就進場，在股市漲高後回檔修正之際，一間公司基本面是否良好，才是投資股市長久之道。

(中時電子報)