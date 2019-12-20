蔡英文總統到萬年殿參拜，民眾熱情跟她握手。(曹婷婷攝)

台南市政府舉辦「清潔同仁5好交付歲末感恩」。(曹婷婷攝)

實踐大學的學生示範嶄新的清潔隊員制服。(曹婷婷攝)

蔡英文總統今天下午3點到台南灣裡萬年殿出席台南市政府舉辦「清潔同仁5好交付歲末感恩」，她一抵達先到萬年殿參拜，競選連任的第五選區林俊憲、第六選區王定宇和第四選區立委候選人林宜瑾也現身參拜，不少鄉親守在現場為小英打氣。蔡英文隨後走向活動現場，簡短致詞後與11縣市清潔隊員連現直播，更與百位清潔隊員手比象徵3號「OK」手勢合影。

行政院環保署以實際行動肯定清潔隊員平日的辛勞，同時推動垃圾減量資源回收工作持續精進，今天在台南市辦理「清潔隊員5好交付歲末感恩活動」，總統更親自出席，並與全國22縣市環保局長分享政策推動的經驗。

蔡英文致詞時，表達對於基層清潔隊員真誠的感謝，環境整潔維護的工作是多元性的，若沒有清潔隊員不分日夜、晴雨、忍受酷暑寒冬，環境清潔不可能達到現在國際稱頌地步。

台南市長黃偉哲表示，清潔隊員是環保單位最重要夥伴，平日工作極為辛勞，特別感謝蔡英文總統、環保署真切關懷基層清潔隊員的需求，製作輕便又帥氣的工作服、加設盥洗設備、配置防護裝備，同時加速汰換老舊的清除機具。

「5好措施」包括「好穿」(多功能輕便工作服)、「好安全」(個人安全防護裝備)、「好洗」(預鑄式廁所、盥洗室、洗烘衣設備)、「好住」(組合型管理室)、「好行」(換老舊垃圾車、資源回收車、增購特種機具)，希望藉由這次活動展示政府對於維護環境的決心。

(中時 )