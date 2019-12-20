中國外交部發言人耿爽20日在例行記者會中，被問及對加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）有關中美貿易談判的談話有何評論時，耿爽表示，加拿大將中美貿易協議與其他事件掛鉤的意圖注定失敗。

路透報導，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）於加拿大時間19日表示，美國政府不應與中國達成一項貿易協議，除非協議確保釋放兩名被中方拘留的加拿大人。

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