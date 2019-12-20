陸外交部：加國將中美貿易與其他問題掛鉤 注定失敗 16:332019/12/20 工商 蘇崇愷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中國外交部發言人耿爽20日在例行記者會中，被問及對加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）有關中美貿易談判的談話有何評論時，耿爽表示，加拿大將中美貿易協議與其他事件掛鉤的意圖注定失敗。 路透報導，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）於加拿大時間19日表示，美國政府不應與中國達成一項貿易協議，除非協議確保釋放兩名被中方拘留的加拿大人。 (工商 ) #加拿大 #中美貿易 #貿易 #協議 #中國 也許您會感興趣 推薦閱讀 中美貿易戰達成協議 財長：持續觀察中國經濟變化 13:012019/12/16 財經 美銀美林：中美貿易戰大選後再升級 16:112019/12/16 財經 中美貿易戰將落幕 經部：不影響台商回台腳步 21:442019/12/16 財經 中美貿易戰休戰 經長：不影響台商回台腳步 04:102019/12/17 財經要聞 中美貿易戰休戰 美銀美林：美大選後爭端恐再起 04:102019/12/17 財經要聞 中美貿易協議敲定 美股後市看俏 04:102019/12/17 投資理財 《國際油價》中美貿易協定利好，周一國際原油連3日彈升 10:002019/12/17 財經 總統政見發表 蔡英文：台灣是中美貿易戰的贏家 20:172019/12/18 政治 中美貿易談判 習近平寧願對手是川普 16:102019/12/19 財經 工商社論》中美貿易協議後，台灣科技產業的風險剖析 04:092019/12/20 財經要聞 財經熱門新聞 都是344害的！台積電2天暴殺 散戶嚇尿 - 即時 突然天黑！台積電大暴殺 網友抓到兇手了 - 財經 聽張忠謀的話賺1倍！網嘆：聽她的…現在睡橋下 - 財經 台商回流係金A？謝金河：實際走訪很吃驚 - 財經 房市恐怖海嘯快了…專家爆3大學區超剉 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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