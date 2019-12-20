蕭亞軒（Elva）迎接出道20週年，睽違5年推出全新單曲〈當你和心跳一起出現〉於20日上線，經紀公司加碼預告，現在起每月會發佈1支新單曲，持續到2020年8月24日蕭亞軒生日當天，完整呈現新專輯《Naked Truth赤裸真相》所有創作，屆時將啓動全新世界巡迴演唱會計劃，成為蕭亞軒的全新音樂里程碑。

蕭亞軒推出新歌〈當你和心跳一起出現〉，驚喜宣布明年將展開世界巡演。（經紀公司提供）

新單曲〈當你和心跳一起出現〉中直率表達對粉絲的愛，蕭亞軒進一步解釋，新專輯裡的每一首歌都是她的心，「不想一開始就用快歌或是全慢歌呈現，我覺得世界需要一些些浪漫，需要更多心與心的連結。讓所有人能愈少爭吵、也能擁有愈多彼此心與心的浪漫交會。」

從早期〈沒有人〉、〈最熟悉的陌生人〉經典曲，到後來的〈我愛你那麼多〉、〈吻〉，再到2年前的〈舞舞舞〉，經紀公司透露，新歌中蕭亞軒仍用獨特的中低音詮釋對人生的領悟，但和過去相比，她的歌聲更坦誠與爽朗，並透露出一種溫柔與沈澱的力量，期望用最佳狀態面對所有愛她的粉絲，坦白唱出最真實也最甜蜜的心情，更希望讓聽到這首歌的每個人能深刻感覺「每一天都會愈來更好！」

蕭亞軒新歌〈當你和心跳一起出現〉主視覺封面，穿上粉紅色羽毛裝造型。（經紀公司提供）

〈當你和心跳一起出現〉充滿1970年代節奏藍調曲風的輕快氛圍，由合作多年的全能製作人陳偉作曲、編曲，曹宇棠負責作詞，陳偉及蕭亞軒聯合製作，蕭亞軒也擔任出品人及創意總監，投入許多音樂、視覺想法。弦樂部份邀請北京國際首席愛樂樂團24位團員演奏，以及邀請林憶蓮的歌唱老師Sean Oliver出任聲音指導，單曲更送往紐約，由曾獲葛萊美獎肯定、曾與Adele、Justin Bibber等著名歌手合作過的Randy Merrill負責母帶後期處理。

單曲主視覺以黑白色調呈現出純粹與低調質感，由曾在5小時內完成28位藝人拍攝工作、亦拍攝過多位大腕藝人國際時尚雜誌封面及唱片專輯封面的Lit Studio創辦攝影師余小強負責掌鏡。蕭亞軒換上的Nicole & Felicia FW19粉紅色羽毛裝造型，則由從2011《我愛我》專輯便開始合作的香港知名造型師Mayao馬天佑打造，更為此赴義大利、洛杉磯、北京、香港、台灣等地準備40套服裝。新歌單曲推出後將在http://www.xy-entertainment.com限量發行實體單曲CD，提供粉絲收藏。

(中時 )