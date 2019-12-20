宋瑋莉簽署反同婚政見，呼籲政府重視愛家公投多數民意。（許家寧翻攝）

宋瑋莉邀蔡簽署反同婚，立委蔡適應不予評論。（許家寧翻攝）

基隆立委選戰白熱化，國民黨立委候選人宋瑋莉今簽署支持「愛家公投」的政見承諾書，當選立委將支持多數民意，廢止同性婚姻，也向今年同婚專法「背叛小英」跑票未出席表決的民進黨立委蔡適應喊話，呼籲蔡勇敢表態，一起簽署反同婚立場。

宋瑋莉表示，去年愛家公投多達765萬票的民意，支持婚姻應限於一男一女，不過民進黨政府卻漠視高度民意，仍強行通過同性婚姻專法，同時在國中、小實施同志教育、性傾向教育或相類的性別認同教育，讓基隆許多爸爸、媽媽相當憂心。

宋瑋莉說，為了尊重廣大民意，當選後將要求教育部在國民教育階段不應對學生實施同志教育，也要求廢止或修正「司法院釋字第748號解釋施行法」，並重新檢討現行同性結婚專法對台灣的影響，給予社會大眾充分討論及追求共識的機會。

宋瑋莉指出，綠委蔡適應在同婚專法上「技術性」缺席的事情，讓許多死心塌地支持民進黨的同志感覺遭到背叛，呼籲蔡應該「踹共」向挺同婚、婚姻平權的支持者有個完美的解釋；若不是，也請蔡適應立委勇敢表態反同婚立場，一起簽署承諾書。

對此，蔡適應競選辦公室主任林明智表示，同婚議題在行政院努力之下，審酌公投結果與大法官解釋，提出多數國人可以接受的法案，現在需要的是多一點理解與溫暖的文字與語句，對宋瑋莉議員的主張沒有評論。

(中時 )