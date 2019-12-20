過年前趕辦年貨，是每個家庭大大小小都得參與的行程。為了讓過年期間全家大小、來拜年的客人都能被完美照顧，年貨一定要辦得有聲有色，這也同時讓辦年貨變成不簡單的任務。提著大包小包的戰利品，又得掏錢付款、找零，總是讓媽媽覺得厭世嗎？今年起拿著iPhone，爸媽輕鬆就能在南門市場買到所有需要的年貨，輕鬆過好年！

台北市公有南門市場是傳統家庭辦年貨一定要造訪的地點，南北雜貨、糕點、熟食、精品、生鮮區通通買得到！為了擴建為大樓，南門市場今年10月7日起暫停營業，搬遷到中繼市場(地址：臺北市大安區杭州南路二段55號)，並且在10月17日起試營運！今年計劃到南門市場辦年貨的家庭，不僅要換個地點，還可以輕鬆的用手機支付從頭買到尾！

南門市場搬遷至中繼市場後，透過台北市政府、南門市場自治會以及永豐銀行之間的協力合作，已經讓所有攤商通通導入了無現金支付服務，而當中有高達九成都可使用永豐銀行推出的多元支付服務，購物、吃美食、辦年貨都更便利快速！

如果你是要前往南門市場採買、吃美食、辦年貨，如今透過永豐銀行的多元支付服務，購物後拿起iPhone相機掃描「多元支付」專屬QR Code，再輸入付款金額、選擇Apple Pay並透過Touch ID / Face ID授權後，即可完成付款。過程中僅需不到10秒的時間，不用費力掏錢包，就能把東西買回家。

帶著iPhone，在南門市場中繼市場90%以上商家，都可掃碼用Apple Pay付款。（黃慧雯攝）

南門市場中繼市場隨處都可見到支援多元支付、EMVco國際通用掃碼支付的QR Code。（黃慧雯攝）

對於南門市場內販售多種類產品的攤商來說，消費者選用多元支付付款，在交易授權完成後，很快速的就能接到收款完成的簡訊提醒，確認是否交易金額正確！事實上南門市場內除了南北貨、精品店家，也有販售熟食、生鮮的攤商，過去使用現金支付，他們都要在處理食物、食材後再去收錢、找錢，嚴格來說衛生上都有一些疑慮。而如今透過多元支付，消費者可以更輕鬆的付款，攤商也可以更快、更衛生的提供商品的販售，可謂是一舉數得。

為了邁向無現金社會，2017年行政院喊出行動支付使用率在2025年要達到90%的目標，對此政府、企業以及商家，以還有消費者層面，通通得要一起參與，迎接這不可擋的趨勢與潮流。

左起為台北市市場處何相慶科長、南門市場自治會長王銓國，以及永豐銀行消費金融處長吳建毅。（黃慧雯攝）

以南門市場為例，當前成功讓90%以上攤商選用多元支付服務，靠著台北市政府、南門市場自治會以及永豐銀行三方的努力。台北市市場處何相慶科長指出，為了推進無現金社會的目標，南門市場要搬遷到中繼市場時，便要求所有攤商都要導入無現金支付服務（支援種類不限），才能完成簽約手續。而南門市場自治會的方面，會長王銓國表示當初雖然推動困難（因為交易要被銀行收手續費等等），但是盡力向攤商說明這是未來趨勢，鼓勵能夠導入。再加上攤商看見多元支付為交易帶來的便利性，能產生更多的推力，讓他們更自然接受消費者使用多元支付付款。會長王銓國表示，多元支付綁定的是信用卡，如果消費者交易金額過大，過去還都要等他們去提現，但如今綁卡的多元支付（例如Apple Pay)就不受此限，更方便不少！

永豐銀行消費金融處長吳建毅則指出，當前不少行動支付服務都先鎖定大型商場、便利商店等場域為推廣目標，但為達到無現金社會的願景，永豐銀行發現小型商家、小規模的公司更是需要被服務的群群。因此永豐銀行開發多元支付服務，為小型店家免去租用無線信用卡機的費用（每月月租費、通訊費（SIM卡卡費）、卡機租用保證金、無線信用卡機的費用，一年超過新台幣一萬），也省去拉網路線的不便。在客戶端，也讓使用者輕鬆拿起手機就可以掃碼支付（原本Apple Pay是適用感應信用卡機來支付，但透過多元支付的方式便可以不需要此手續），整體上來說對於推動無現金社會帶來不小助力。

透過編輯實際體驗，在南門市場透過多元支付、選用Apple Pay付款。店家的接受度都很高，在消費者可能產生困擾，不知道要用什麼方法掃描QR Code、掃哪一個QR Code的時刻，都可以快速給予指引。完成結帳後也不會忘記確認交易成功的畫面，在教育訓練上，還有對於行動支付的接受度上，感覺比以往都有不少進步，讓逛傳統市場也帶來不同過去的新體驗！

南門市場中繼市場位在臺北市大安區杭州南路二段55號，距離原址並不遠！（黃慧雯攝）

婆婆媽媽們，今年已經計劃好要到南門市場辦年貨，照顧親愛的家人了嗎？還是住在南門市場中繼市場附近的朋友，時不時就會去那裡品嚐美食？如今都可以透過Apple Pay快速掃碼支付，免帶錢包、免掏錢，輕鬆快速付款！事不宜遲，現在就著你的iPhone去南門市場走一趟吧！

編註：永豐銀行推出的多元支付收單服務，個體戶就能輕鬆申請。另外當前已經在台北市多個公有市場推廣，除了南門市場，台北花市、光復市場、西寧市場、建國花市、台北漁市、新北果菜市場、環南市場以及台北農產都可以使用，全台已經有近千家商店可支援。

(中時電子報)