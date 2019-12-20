綠營立委候選人莊競程（圖中）日前到新北市汐止區和賴品妤（圖右）合體臉書直播，新北市議員戴瑋珊（圖左）擔任主持人，3人甘苦談年輕人從政經驗，氣氛活潑有趣。（翻攝照片／張妍溱台中傳真）

選戰倒數激烈，藍營台中市立委第五選區候選人沈智慧20日至北屯區松竹里掃街拜票，受支持者歡迎，沈智慧說，勤走基層、努力打拚，用服務、政績回報鄉親。綠營立委候選人莊競程與「太陽花女神」新北市汐止區立委候選人賴品妤合體直播，藍綠陸空交戰，爭取選民支持。

藍營立委候選人沈智慧指出，「公寓大廈管理條例」於16年前重大修正迄今已有15年，期間雖有3次修正，但隨著社會變遷、經濟發展、毒品氾濫等因素、有少數條文仍須修正，以解決窒礙難行等問題，讓「公寓大廈管理條例」因時制宜修法，不與現實生活脫節。

綠營立委候選人莊競程在直播說，2025年台灣將進入超高齡社會，他的專業把預防醫學導入、長照再升級，提倡預防醫學可降低健保支出，減輕家人負擔；另爭取自行照顧育兒津貼從現行2500元提高至6000元，放寬減稅標準，讓更多年輕人受惠，年輕父母敢生養得起。

莊競程日前到新北市汐止區，和賴品妤合體臉書直播，新北市議員戴瑋珊擔任主持人，3人甘苦談年輕人從政經驗，吸引2千多人次觀看；沈智慧掃街拋出「公寓大廈管理條例」修法議題，頗受支持者青睞，大讚有經驗、接地氣立委，力挺連任、票投「知音」。

(中時 )