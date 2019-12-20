南韓青瓦台高層幕僚今天表示，美國國務院對北韓政策特別代表畢根（Stephen Biegun）訪問中國，並表明美國維持與北韓對話的決心。

南韓聯合新聞通訊社指出，畢根訪問南韓和日本後於19-20日正式訪問中國，與中國外交部副部長羅照輝針對朝鮮半島問題磋商。

報導說，畢根要求中方繼續配合聯合國對北韓制裁，並發揮對北韓的影響力，推動北韓和美國儘快恢復對話。

分析認為，這意味著畢根雖然在這次出訪過程，未能與北韓成功接觸，但仍強調對話之門一直敞開著，將繼續推進與北韓對話。

報導也提及，畢根此行意為重啟和北韓對話尋找交集，並據此推測他將在北京與北韓接觸或直接訪問平壤。

不過美國國務院當地時間19日接受韓聯社電話採訪表示，沒有相關訪問或會面日程。也有消息指出，當天若能收到北韓回覆，畢根將赴北韓談判，否則他將於下午回國。

畢根16日在首爾會晤南韓外交部朝鮮半島和平交涉本部長李度勳時，曾向北韓喊話提議會面，並表示北韓應當知道如何與美方接觸。

另外，美國聯邦參議院當地時間19日通過畢根升官出任副國務卿人事案，升高這位共和黨老將明年出任代理國務卿的可能性。

(中央社)