日本政府周五發布12月份的經濟報告，為今年以來連續第4度下修對經濟的評估，儘管美中貿易戰暫時休兵，但日本政府對製造業產出的看法仍顯悲觀。

日本政府在12月的報告中形容經濟正以溫和步伐持續復甦，但也指出因出口疲軟，日本製造業更為疲弱；此番說法較11月的經濟報告略為悲觀。

下修對工業生產的評估，是日本政府此次調降經濟評估的主要原因。日本政府上一次一年內4度調降經濟評估，發生在2012年。

(時報資訊)