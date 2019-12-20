《國際經濟》看衰製造業產出，日本政府連4度調降經濟評估 16:312019/12/20 時報資訊 柯婉琇 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 日本政府周五發布12月份的經濟報告，為今年以來連續第4度下修對經濟的評估，儘管美中貿易戰暫時休兵，但日本政府對製造業產出的看法仍顯悲觀。 日本政府在12月的報告中形容經濟正以溫和步伐持續復甦，但也指出因出口疲軟，日本製造業更為疲弱；此番說法較11月的經濟報告略為悲觀。 下修對工業生產的評估，是日本政府此次調降經濟評估的主要原因。日本政府上一次一年內4度調降經濟評估，發生在2012年。 (時報資訊) #日本 #經濟 #預期 #製造業 #產出 也許您會感興趣 推薦閱讀 保2有望 國泰台大估2020年台經濟成長2.3％ 15:112019/12/16 財經 早鳥價每日199元 遠傳祭日本漫遊上網吃到飽 17:162019/12/16 財經 韓促政治歸政治 經濟歸經濟 04:102019/12/17 政治要聞 台綜院估台明年經濟優於今年 GDP成長2.63％ 15:552019/12/17 財經 《國際經濟》日本出口連跌12月，Q4經濟萎縮風險增 10:002019/12/18 財經 北京人均GDP2.1萬美元 已達發達經濟體標準 11:282019/12/18 財經 波音737 MAX停產 美第1季GDP恐減0.5％ 13:402019/12/18 財經 全球經濟依然乏力 中經院估台2020年經濟成長2.44％ 10:092019/12/19 財經 韓國調降明年經濟成長預估 13:452019/12/19 財經 經濟好於預期 央行上調今年經濟成長率預估至2.6％ 17:102019/12/19 財經 財經熱門新聞 都是344害的？台積電2天暴殺 散戶嚇尿 - 財經 聽張忠謀的話賺1倍！網嘆：聽她的…現在睡橋下 - 財經 突然天黑！台積電大暴殺 網友抓到兇手了 - 財經 追高散戶全中招？ 外資「養套殺」台積電手法曝光 - 財經 台商回流係金A？謝金河：實際走訪很吃驚 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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