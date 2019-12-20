安泰銀行（2849）受惠放款穩定成長、手續費收入及投資收益成長挹注，2019年前三季稅後淨利年增12.29％，每股盈餘0.89元。展望明年，該行將維持法金、消金各半的穩健平行雙軸成長結構，將充裕資本作更有效運用，目標維持各類放款均衡成長。

安泰銀2019年前三季淨收益47.72億元，年增0.6％，其中利息淨收益27.06億元，年減3.84％，其他淨收益20.12億元，年增7.41％。稅前淨利19.15億元，年減0.22％，但稅後淨利16.24億元，年增達12.29％，每股盈餘0.89元，優於去年同期0.83元。

安泰銀發言人徐世偉表示，今年營運穩定正向發展，前11月營收年增1.7％，主因手續費收入及金融投資今年表現都不錯。稅前獲利衰退，主因晴天積糧、主動增加提存費用，而金融投資收益增加、收入結構改變，使所得稅費用下降，使稅後淨利仍維持成長。

徐世偉認為，在不確定的環境中，安泰銀的總體風險反應能力足夠，全體放款覆蓋率已超過1.7％，而在甲種特別股完成轉換後，目前核心資本已超過14％，兩者在國銀中幾乎都是最高。放款則成長3％，其中法金及消金約各半，維持穩健而平衡的雙軸成長結構。

徐世偉指出，今年國銀均面臨強大的利差（NIM）下滑壓力，安泰銀雖致力防守，今年利差仍自去年的1.27％略降至1.24％，需靠增加放款量能來彌補。明年看來，美國聯準會雖暫停降息，但短期也看不到升息跡象，整體利差環境將相對穩定。

徐世偉表示，安泰銀將按現有步調操作，將現有充裕的資本做更有效配置運用，如增加優質放款，比照今年維持各類放款均衡增加目標。同時，明年也將推出籌備已久的數位存款帳戶，除了一舉推出1類、2類、3類帳戶，也規畫讓客戶可按規定升級帳戶類型。

而因應金融科技（FinTech）趨勢，安泰銀針對實體分行除了盤點營運、調整分行地點優化外，也嘗試往高樓層搬遷、升級無現金分行等，嘗試不同經營樣態。2年多來將54家分行略減至50家，目前已全數調整完畢，預期明年將維持既有規模。

展望明年，安泰銀預計將持續推出外幣定存優惠專案，徐世偉表示，除可充實外幣部位組合，也能吸引新客戶，是重要的獲客來源，預計未來會持續推出、變成常態性活動，但利率會考慮收入運用及對資金的需求進行動態調整。

至於信用卡業務方面，安泰銀則主要鎖定2種族群、聚焦2類產品，一是切入較早、在市場上蠻具競爭力的分期卡產品，另外則針對財富管理達100萬元以上的VIP尊榮客戶推出專屬信用卡。

時值歲末年終，安泰銀攜手喜憨兒基金會舉辦「孩有，愛」公益活動，串聯全台50家分行同仁及客戶募集愛心餐盒，送往全台偏鄉小學幫助弱勢兒童，短短1個月便募集15,836份愛心餐盒。徐世偉表示，甚至有民眾是為了參與活動而成為銀行客戶。

(時報資訊)