張濱璿呼籲政府，修正《醫療法》第63、64條法定代理人的規定，加入徵詢未成年人意見的內容，讓兒童權利公約中的表意權獲得實踐。（林周義攝）

一名10歲的孩子，某次出血休克後，多次進出加護病房。醫師查房時，孩子曾透露自己不想再被急救，但在媽媽堅持下，孩子的人生以插管、出血告終。對這類孩子來說，最需要的是預立醫療決定（AD）、安寧緩和醫療暨維生醫療抉擇意願書（DNR）的保護，醫師呼籲政府修正《醫療法》，將未成年人意見的徵詢納入，維護孩子表達醫療決定的權利。

1989年，聯合國大會通過兒童權利公約，條文中彰顯兒少最佳利益、禁止歧視、兒童表意權利、生存及發展權四大原則。台灣2014年開始實施兒童權利公約施行法，但在社福、教育、司法、醫療等領域中對兒童表意權的重視，仍比歐美國家落後。今年上路的《病主法》中，未成年人的角色亦被排除在外。

馬偕兒童醫院小兒腎臟科兼任主治醫師、律師張濱璿表示，臨床上曾接觸一名因媽媽的堅持而辛苦離世的孩子。那位孩子7歲起就在洗腎，某次出血休克送醫後，反覆進出加護病房。孩子狀況好時，會在病房裡唱歌，但在狀況最辛苦時，曾要求醫師不要再救自己，媽媽卻堅持救到底。

某次病情惡化後，那位孩子沒有了意識，醫師為他插管、實施了半小時的心肺復甦術（CPR），仍然救不回。10歲的孩子最終只能在難受的過程中離世，無法獲得善終。

馬偕兒童醫院醫務部主任邱南昌表示，每一個生命都是獨立個體，任何自我價值與想法都必需重視，不應有年齡和領域上的分別。張濱璿表示，對這類孩子而言，最需要的就是AD與DNR的保護，但法律上並未將未成年人的意見納入。

張濱璿呼籲政府，修正《醫療法》第63、64條法定代理人的規定，加入徵詢未成年人意見的內容，讓兒童權利公約中的表意權獲得實踐。

(中時 )