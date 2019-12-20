前副總統呂秀蓮今在臉書直播節目「台灣4.0」以「膨風政見 ＆ 政策性買票」為題指出，談到美國眾議院通過總統川普彈劾案表示，川普有困難的時候，台灣只是棋子，所以她主張，台灣可以繼續親美，與親中走的路線是平行對等。

此外，提到最近雲林的「花生之亂」與屏東「紅豆之亂」，呂秀蓮認為，這是「操弄」。

呂秀蓮今天邀請經濟專業前民進黨立委彭百顯一同開講，彭指出，台灣的經濟過去高度依賴美國的時候，為了要有國際地位，要跟美國合作非常密切的配合，包括簽訂姐妹市，但附帶的條件，過去必須跟美國的這些姊妹省買農產品，加上後來推動 WTO，台灣進口大量的美國黃豆，結果以前台灣吃花生油，現在要吃沙拉油。

他指出，最近為了選舉，農委會在屏東說，紅豆關稅要調漲，因為屏東是台灣紅豆最大的產地，這政策有沒有效是一回事，但就是為了選舉，農民也不一定看得出來。

他又說，不能因為「屏東是我的故鄉，所以我特別為屏東」，所以為了屏東可以這樣做，但是花生也應該比照，為什麼不對花生的進口大幅提高關稅？

呂秀蓮表示，這就是操弄。談到國際狀況，呂秀蓮說，川普被眾議院投票表決要移送成彈劾，當然參議院可能不會同意，可是已經是很大的壓力。川普在競選的聲勢方面可能會受影響。萬一川普在這次連任有困難，11月選出新的總統的時後，美國就會呈現很嚴重的權力中空期，到時新總統沒有就任，川普也不會管台灣了，如果兩岸有任何紛爭。這是台灣最危險的時候。

此外，呂秀蓮說，美國華府還有很多長期以來北京討好、支持出來的「熊貓派」，這些人也在反撲。但川普現在知道自己在國內危機，所以急於跟習近平改善關係，這時台灣扮演什麼角色？

(中時 )