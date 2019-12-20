明年百人以上企業記得聘用特約醫護人員！依勞工健康保護規則規定，明年起百人以上事業單位要聘用特約醫護人員，若未依規定聘僱，可以職安法開罰3萬至15萬元，但職安署說，明年以輔導為原則，並透過計畫補助明年新納入的100人至199人事業單位特約醫護人員或聘僱的費用。

據統計，目前聘用人數100人以199人事業單位約有4千家、勞工人數約61萬人。

職安署職業衛生健康組組長張國明表示，明年起勞工健康保護規則納入100人至199人事業單位要用特約醫護人員或聘僱醫護人員方式管理勞工健康，明年會以輔導為主，但中大型事業單位的執法會變得較強。

張國明提及，許多事業單位都認為明明外面就有很多診所，為何還要請醫師或護理師進廠？他說，職業醫護人員提供包括包括適性配工、母性保護、健康管理與促進、健康指導、復工評估及新興職業病預防等，與外面診斷、打針等醫療現場情況不一樣。

「投資在勞工健康的投資報酬率是8％」，成功大學醫研所教授郭浩然舉例，曾輔導南部某縫紉機製造公司，公司內中高齡勞工占了4成以上，部分勞工長期反映有肌肉骨骼酸痛情形，經過輔導包括調整工作臺面高度、員工記憶鞋墊等，讓中高齡勞工留任就業外，也增加事業單位產值。

長庚科大嘉義分部護理系陳美滿說，許多事業單位可能會質疑護理人員到職場可以協助什麼事情，但在問題發生時、甚至發生前，護理人員可以提供更多的解決方案。

職安署說，如依100人至199人事業單位計算，第一類事業單位每年，每年約要花費11萬元用來聘僱特約醫護人員、第二類事業單位每年約8萬元、第三類事業單位每年約5萬元，職安署也提供每次特約臨場服務費用80％，或補助專職僱用護理人員每月薪資3分之1，希望協助中小企業落實法令規定，以維護勞工健康權益。

(中時 )