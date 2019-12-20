復興商工校長王志誠與參展學生合影。(圖/復興商工提供)

二十一世紀的設計美學與創意不斷在改變，這是一個 「現代進行式」，而復興商工美工科、廣告設計科、美術科、資料處理科高三學生為這新的時代創造出一系列令人驚艷的作品。因應時代變遷及發展，復興商工的教學不斷在新繪畫觀點與數位科技新穎上積極培育人才，本次展覽出，作品包含「生活美學類」、「數位影音類」、「品牌形象類」、「創新藝術類」等四大類 。

「生活美學」作品中《浮光樂影 燈飾設計》將抽像音樂的聲音透過具像的樂器和音符，轉化情感與旋律，透過造形美學設計出新穎且功能性的燈飾，以人們對聲音的聽覺記憶，聯想音調與造形，運用聲控與觸控的科技技術，將藍芽喇巴與燈具做結合，產生有照明與播音功能的新型燈飾。學生說，這樣的理念來至於營造溫馨慰藉心靈的「家」的概念，帶給人美好享受的環境與情感，令人感受到這新世代的孩子對「家」的另一種情懷。

在「數位影音類」2D、3D動畫短片與剪輯技術皆開創微電影、廣告影片與文創產業的新局面，而「品牌形象類」也進一步與國內大型公司合作，今年的資訊月海報設計在「創新藝術類」的加持，學生運用立體派大師畢卡索《哭泣》一作的新藝術觀點，展現自身的造形觀念，結合古典美學理論，而創造出別出新齋，傲視群倫的藝術與新造形美學，此外，在新一帶設計展中亦 享有獲邀參展的唯一高職學校殊榮。

近年來「遊戲與動漫設計」是新世紀明星產業之一、國家重點發展的新趨勢，為因應社會需求並與業界接軌，復興商工不但秉持著 培養學生的專業技術、提升就業能力為教學的方針與目標，一系列有關電腦3D動畫、多媒體影音製作與相關遊戲軟體設計，透過活潑、富趣味性的展現模式，帶領觀眾體驗新的生活藝術，展現出無限的創意與巧思。

其中廣三和以「星禮話」為主題的策展得到許多好評。學生表示，我們希望挑選禮物不該成為大家的煩惱，應該充滿期待去為對方準備他內心最珍貴的禮物。最珍貴不一定是最昂貴的，我們希望禮物充滿送禮者與收禮者獨一無二的回憶，彼此都能說出自己的星禮話。

復興商工成功地創造出許多設計美學新特色，作品中求新求變的堅持，往往令人驚艷讓我們看看這些八年級生如何打造屬於他們的藝術生活，如何推陳出新，孕育多元、多變的美術風貌，從生活美學中看見新思維，找尋翻轉美術、設計的著眼點，也為108新課綱帶來新的契機。歡迎有興趣的民眾及關心美術教育推展的各界朋友們，不妨親臨這場「看見新視界、翻轉設計新局面 」藝術饗宴。

復興商工元旦展活動

展出時間： 108年12月20日，8:00-21:00 108年12月21日，8:00-12:00

展出地點：復興商工校內(新北市永和區秀朗路一段201號)

洽詢電話：(02)-2926-2121

(中時電子報)