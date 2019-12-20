大陸國家主席習近平據傳不參加2020年1月在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇，市場原先憧憬習近平和美國總統川普屆時將面對面會談，並簽署中美首階段貿易協議。

香港信報援引外電消息，據知情官員表示，中方仍打算派大陸首席貿易談判代表、國務院副總理劉鶴於2020年1月初到華盛頓簽署首階段貿易協議。美國貿易代表萊海澤（Robert Lighthizer）已表示，預計自己和劉鶴將在此時間點前後簽署協議。

達沃斯論壇將於2020年1月21日至24日舉行，結束當天適逢農曆除夕。根據傳統，習近平將會在春節前走訪大陸小城市和城鎮，為民眾送上祝福。

美國財政部長穆努欽（Steven Mnuchin）稍早向美國媒體CNBC表示，對於中美可按照計劃簽定首階段貿易協議，感到「非常有信心」，又稱中美目前正就首階段貿易協議文本，進行技術方面及法律方面的磨合程序，雙方即將公布協議文本，並且在2020年1月初落實簽署。

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