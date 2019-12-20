國立故宮博物院今（20）日表示，藝術教育可以有多種形式，展覽亦可不受限於博物館殿堂內。即日起至29日在新竹縣誠正中學3樓禮堂推出「聽見上河的聲音」非典型教育展，歡迎民眾前往參觀。

故宮進一步說明，展覽將呈現故宮教育團隊、誠正中學教師、青少年收容人及外部藝術師資與職涯探索團隊半年多來跨域共作的成果，以故宮文物作為串接古今的鑰匙，結合複製文物、VR、影片及創意教案，引導學生從和諧粉彩、漫畫、禪繞畫、LINE貼圖、雕塑、動力自造、導覽解說及音樂詞曲創作中，與生活經驗對話，再現對故宮典藏的創意詮釋。

故宮指出，1997年起，就開始以巡迴展形式，到成年及青少年矯正機關與收容人分享藝術資源，2012年起，培訓青少年收容人導覽故宮文物，規劃藝術創作課程，並將學生作品於故宮教育展中展出。今年為呼應108年課綱素養導向，展現博物館於跨領域教學的參與能量，故宮除了繼續培訓導覽尖兵，還與誠正中學國文、數學、汽機車修護與電腦技訓課程教師合作，將文物融入不同領域課程教學。

故宮進一步介紹，其中「誠正好聲音」專案，以宋代大文豪蘇軾為核心，連結文物、詩詞、戲劇、音樂，鼓勵學生用不一樣的創作形式說故事。透過故宮文物〈寒食帖〉及蘇軾詩詞，討論曾深陷囹圄的蘇軾生命境遇，也從國文詩詞韻律延伸討論當代饒舌韻腳，再經由參與戲劇教育活動連結自身經歷後，由學生們自己作詞作曲，譜出青春心境。

另外，故宮提到，歷久彌新的清明上河圖，躍然紙上的風俗民情與百工樣貌等活動多數到今日仍在發生。故宮與中華民國心突破職涯探索協會合作，從《清院本清明上河圖》的百工百業探索古今職業面貌，透過104希望基金會邀請油漆工程、運動教練、理財規劃師、塔羅牌占卜師、及寵物禮儀師等不同領域職人，傳授工作心法與成功要領。

故宮說明，本次展覽與法務部矯正署合辦，並由誠正中學承辦，同時和中華民國心突破職涯探索協會、104希望基金會協辦，展期為即日起至12月29日，位於誠正中學行政大樓3F禮堂。

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