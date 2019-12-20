新竹地院法官吳振富擔任執行處庭長期間，竟要求女性法官助理為他刮痧、按摩，以手指沾取萬金油直接接觸他的身體皮膚，過程中關閉門窗、鬆解衣扣、裸露頸項；法官評鑑委員會報請司法院移送監院、建議撤職。

新竹地院今年8月14日請求對吳振富進行評鑑，地院指控吳男要求配屬法官助理協助處理私人事務，至辦公室為其刮痧按摩、施加職場壓力，且在地院調查期間，吳男企圖影響關係人接受調查時之陳述內容等行為。

法評會調查後認為，吳男長期要求法官助理在公務時間或下班後，為其處理與公務無關之私人事務，包括送洗衣物、付帳單、代為尋找子女家教、規劃家庭旅行、查詢適合之不動產物件及代看房子等，違反法官法規定。

法評會指出，吳男要女助理幫他按摩，讓她深感受辱及不適，雖然她曾口頭拒絕，但吳男仍以全程有第三人在場為由，堅持要求她為其刮痧、按摩，經女助理以line再次拒絕，吳男竟惱羞成怒，長達1個月時間故意惡整她。

法評會表示，吳男還利用職務之便，要求同仁與其共同於院內分機表上勾選面貌姣好的女性同仁名單，並於上班時間要求該名同仁至辦公室，探詢其感情狀況；法評會認為吳男構成相當於性騷擾之重大疑慮，且有損法官品位。

(中時 )