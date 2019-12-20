為完善國內商務交易安全環境，在經濟部商業司的委託下，資策會科技法律研究所(科法所)自2010年起建置及推動「臺灣個人資料保護與管理制度」，今年邁入第十年，為此，資策會科法所於今(20)日舉辦TPIPAS授證活動，邀請國家發展委員會法制協調中心林志憲參事、經濟部商業司陳秘順副司長及14家授證廠商代表，包含統一超商、全家便利商店、博客來數位科技、特力屋等蒞臨交流分享。

國發會法制協調中心林志憲參事表示，順應國際隱私保護趨勢動態，國內個資法日前展開修法意見徵詢，其中包括對於機關區分、個資蒐集、處理及利用區分、個資侵害通知、產業使用、國際傳輸、個資保護獨立專責機關等議題進行討論。下一階段希望能夠邀集資策會科法所及現場業界專家做進一步座談與討論，一同為個資及隱私保護趨勢努力。

此外，經濟部商業司陳秘順副司長亦同時提及，TPIPAS從經濟部資源挹注，到現在由資策會科法所自主維運，感謝科法所對國內產業在個資保護工作的投入及協助。未來，期盼透過國發會與經濟部協助TPIPAS的知名度推廣，讓國內更多企業認識並加入個資保護行列。兩位長官均對TPIPAS協助國內企業在個資保護與管理的落實給予肯定。

TPIPAS耕耘個資管理領域十年來，不僅擔任制度的把關者，更與授證廠商相互砥礪學習，今(20)日活動，特邀請身兼特力屋事業群總經理及特力屋室內裝修設計股份有限公司董事長張栢青，以及美好家庭購物股份有限公司（VIVA）總經理尤世冠，分別代表企業分享內部建置過程。特力屋張張栢青總經理表示，因為大數據、AI及科技發展，改變資料的使用，也面臨更多挑戰。

鑒於此，特力屋於內部推動個資專案，啟動學員訓練並取得專業證照、進行專業驗證，不僅讓特力屋及特力屋室內裝修設計順利通過認證並取得標章，也藉由個資專案工作的進行克服許多內部資料運用的挑戰與問題。未來，希望能持續和資策會科法所攜手完善個資保護工作。VIVA尤世冠總經理亦同時分享，電視購物受主管機關國家通訊傳播委員會（NCC）高度監管，有感個資法對VIVA的重要性，加上VIVA致力於提供消費者安心的購物環境。因此，經過評估後，選擇建置貼近臺灣產業需求、以臺灣個資法為基礎所設計的TPIPAS。

事實上，TPIPAS不僅提供個資保護管理制度，更藉由外部獨立、公正、客觀之驗證，協助企業強化個資保護與管理、支援內部人才培訓，達到事業永續維運標章的目標。企業導入TPIPAS亦可協助企業建置個人資料管理流程、降低個資外洩風險發生，增進民眾、消費者對交易安全之信賴，促進產業發展。資策會希望能藉今日舉辦的茶會，呼籲消費者應選擇個資績優廠商進行消費，例如優先選擇取得dp.mark之企業。

資策會科法所張瑞星所長回顧TPIPAS推動十年以來，加入的產業別亦由電子商務業擴及到百貨零售業、資訊服務業、金融證券業、生物科技業、補教業及電視購物業等，顯示國內企業對落實個資保護的重視。

值得一提的是，TPIPAS不僅為國內培育近2000名個資管理專才，日前更在國發會推薦下，正積極申請成為APEC跨境隱私保護規則體系（CBPRs）問責機構。未來，在國際隱私法遵的衝擊與挑戰下，TPIPAS會繼續精進優化服務，更期盼與現場各標章組織共同攜手完善國內個資法遵環境，落實保護及管理精神，並與國際組織和主要先進國家制度接軌，藉此提升國際競爭力。

(中時電子報)