《港股》美中局勢樂觀，恆指收漲0.25％ 16:482019/12/20 時報資訊 柯婉琇 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美國財政部長穆努欽稱美中兩國將於1月初簽署第一階段貿易協議，隔夜美股再創歷史新高，周五香港恆生指數收漲0.25%，為27871.35點；本周收漲0.66%。國企股(H股)今日收漲0.40%，為11030.23點。 中海油本周收漲6.11%，領漲藍籌股。中移動業績報喜，今日收漲2.4%，已連漲第10日，本月收漲8.4%。 (時報資訊) #港股 #恆生 #國企 #H股 #指數 也許您會感興趣 推薦閱讀 蔡英文賣的芒果乾有毒 04:102019/12/17 時論廣場 《韓股》美中達協議＋晶片股大漲，韓股收高1.27％ 15:572019/12/17 財經 諾獎得主評美中協議：川普宣告勝利後的全面潰敗 21:012019/12/17 兩岸 白宮心目中的台灣份量遞減中 04:102019/12/18 時論廣場 《港股》恆指收漲0.15％，中海油領漲藍籌股 16:482019/12/18 財經 美智庫：美中可能因明年台灣大選結果發生衝突 21:412019/12/19 國際 《美股掃瞄》美中1月初簽協議，美股再創新高 08:522019/12/20 財經 《美股掃瞄》美股消息面：庫存跌＋美中局勢樂觀，油價走高 10:002019/12/20 財經 《經濟》美中貿易談判詭譎，經濟與股市樂觀情緒小降 10:002019/12/20 財經 《韓股》美中局勢樂觀，韓股站上近8個月新高 15:572019/12/20 財經 財經熱門新聞 都是344害的？台積電2天暴殺 散戶嚇尿 - 財經 聽張忠謀的話賺1倍！網嘆：聽她的…現在睡橋下 - 財經 突然天黑！台積電大暴殺 網友抓到兇手了 - 財經 追高散戶全中招？ 外資「養套殺」台積電手法曝光 - 財經 台商回流係金A？謝金河：實際走訪很吃驚 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。