美國財政部長穆努欽稱美中兩國將於1月初簽署第一階段貿易協議，隔夜美股再創歷史新高，周五香港恆生指數收漲0.25%，為27871.35點；本周收漲0.66%。國企股(H股)今日收漲0.40%，為11030.23點。

中海油本周收漲6.11%，領漲藍籌股。中移動業績報喜，今日收漲2.4%，已連漲第10日，本月收漲8.4%。

(時報資訊)

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